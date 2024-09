189 vacantes en la CEE afectan los preparativos para las elecciones generales

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“En la medida que se siga acercando el evento electoral y no cumplamos con la contratación de estos funcionarios, se trabaja a través de destaque de otras agencias para que vengan, entonces, a apoyar lo que es la operación electoral. Lo solicitan los partidos”, sostuvo, al reconocer, no obstante, que “algunos” de los destaques son denegados, aunque no especificó cuántos ni por qué.