El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez tendrá una reunión hoy a las 10:30 a.m. en su oficina con el caucus de los nuevos miembros de la Cámara de Representantes, pese a que aún no han sido juramentados, para escoger, entre otras cosas, el liderato de la delegación novoprogresista en ese cuerpo.

“Vamos a reunirnos de cara al próximo cuatrienio porque tenemos que tomar decisiones, que se pueda elegir el liderato para comenzar a entrar en diálogo con las próximas delegaciones”, afirmó Méndez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

A preguntas de este medio, destacó que busca ocupar la portavocía en la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista.

“Bueno yo aspiré. Muchos compañeros se me han acercado y me han pedido que me mantenga como portavoz. Eso se decidirá al final de la reunión”, dijo.

Cuestionado si era idóneo o propio realizar el conclave -de corte politico- en su oficina legislativa, Méndez no descartó cambiar el lugar.

“Estarán prácticamente todos (los representantes electos). Son funcionarios incumbentes. Tenemos una sesión ese día y solamente hay una sola persona que no es un funcionario electo así que yo no lo veo mal, pero es algo que si tengo que reevaluar el lugar, lo haremos”, sostuvo Méndez.

Además de Méndez, fueron reelectos Gabriel Rodríguez Aguiló, José “Pichi” Zamora, Antonio Soto, José “Quiquito” Meléndez, José Aponte, Wilson Román, Lourdes Ramos, Joel Franqui, José González, Ángel Peña, Yashira Lebrón, Luis Pérez, Eddie Charbonier, Juan Oscar Morales, Víctor Parés, Jorge Navarro, Yazzer Morales y Ángel Bulerín.

La única que fue electa a la Cámara por primera es Wanda del Valle, por del distrito 38.