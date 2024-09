Abierta la presidenta alterna de la CEE a que el gobierno federal monitoree las elecciones en Puerto Rico

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Qué podemos decir. El ojo público es que, definitivamente, la CEE trabaja todo con irregularidad. Qué mejor oportunidad de que, ante una premisa que tienes, o una sospecha, vengas y observes (que) aquí no hay irregularidad en los procesos y que no es algo que yo tengo que defender, (sino) algo que tú puedes ver. Definitivamente, nos preocupa (la percepción), pero nos tenemos que ocupar. No puedo seguir defendiendo un asunto que, por más que trato de defenderlo con documentos, con hechos, abriéndole las puertas para que vengan… Definitivamente, la opinión es subjetiva, única, individual”, reaccionó Padilla Rivera.