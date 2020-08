La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se apresta a comenzar esta semana una campaña de medios en la que exhorta al electorado a inscribirse y a salir a votar el próximo 3 de noviembre.

Pero la campaña, en la que la CEE invierte cerca de $3 millones, dista del estado en el que se encuentran las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) que incluso no tienen equipo, material y personal para viabilizar la inscripción de nuevos electores.

La situación, denunciada por este diario reiteradamente, violenta el derecho de los electores cuando acuden a inscribirse y se les pide que regresen otro día. Ese fue el caso de Tiandra Mejías López, una joven de 18 años residente en Añasco.

“Fui hace como dos semanas a la JIP de Añasco. Pregunté si me podía inscribir y me preguntaron si era la primera vez. Les dije que sí. Después me dijeron que ellos no podían inscribir porque el printer de sacar la tarjeta (electoral) estaba dañado y no tenían tarjeta tampoco”, relató la joven.

PUBLICIDAD

Estos relatos, así como los insultos a los que se exponen los funcionarios de las JIP por la carencia de materiales han sido llevados a la atención del presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera a través de los comisionados electorales.

Dávila Rivera no contestó ayer llamadas de este diario. La CEE tampoco ha provisto, aunque se le solicitó hace una semana, una lista con la cantidad de personas inscritas hasta el momento. El registro electoral cierra el próximo 14 de septiembre y votar en las elecciones no solo se podrá hacer con la tarjeta electoral, sino también con el pasaporte o la licencia de conducir, pero el elector debe estar inscrito.

“A mí me preocupa que, a dos semanas del cierre del registro electoral, no hay un plan para atender las miles de personas que van a acudir a cada JIP y al día de hoy es un hecho que las JIP no tienen todo el material”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte.

“Volví a entregar una lista con un informe con todas las carencias de las JIP y advertí que si no se toma acción de inmediato, buscando los materiales y el equipo que hace falta, vamos a llegar al 14 de septiembre sin poder dar un servicio completo al electorado. Se nos indicó que las compras están hechas y que es cuestión de que se entreguen a las JIP”, agregó la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores “Lolin” Santiago.

El comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, dijo que las respuestas que recibe ante sus reclamos son un “juego de palabras” porque los problemas persisten. Los comisionados electorales llevan más de tres meses exigiendo materiales para las 81 de las 85 JIP que están abiertas.