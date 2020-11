El alcalde Culebra, William Solís, denunció que hay un maletín con votos emitidos en las elecciones que está desaparecido, en momentos en que aventaja por tres votos a su contrincante para la reelección.

Solís visita el Coliseo Roberto Clemente, donde se recibieron los votos, para indagar sobre qué habrá ocurrido con ese maletín.

“Al día de hoy no se encuentra un maletín. Es el voto a domicilio y lo que queremos es que se cumpla con lo que establece la Constitución, que se cuente”, sostuvo Solís.

Agregó que “desconocemos cómo desapareció. Llevamos aquí cuatro días pidiendo que se traiga el maletín para que se cuenten esos votos. No está aquí, no está en la bóveda. Los funcionarios siguen allá dentro”.

“Estamos sumamente preocupados porque este proceso tiene que ser limpio y que se cuente ese voto de a domicilio”, agregó. “Eso podría ampliar la ventaja que estamos tres por encima del candidato del PNP”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, aseguró que está dispuesto a iniciar una investigación, pero aseguró que nadie le ha presentado una solicitud.

“Pedí mi acta de envío y lo que me enviaron fue la de recibo. Estoy que me den el acta de cierre de camión, porque no me puedo desgastar por rumores”, sostuvo Rosado Colomer, quien dijo que esa gestión le corresponde al comisionado electoral del Partido Popular Democrático.

“Pero no tienen que esperar por mí. Pueden presentar querellas en las agencias de orden público y el FBI”, afirmó.