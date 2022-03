El alcalde de Hatillo, José Ángel Rodríguez Cruz confirmó a El Nuevo Día que se propone renunciar a su cargo efectivo en las primeras semanas de abril debido a problemas con los riñones que lo mantienen en tratamiento de diálisis.

“Es correcto. Será efectivo en las primeras semanas de abril. Ya es una decisión tomada. Es oficial”, dijo Rodríguez Cruz con su acostumbrado hablar pausado.

Agregó que próximamente estará presentando su carta de renuncia a la Asamblea Municipal de su pueblo.

Contó que desde hace un año el municipio está a cargo del vicealcalde, Carlos Román puesto que su condición de salud le impide estar al mando a tiempo completo.

Rodríguez Cruz, miembro del Partido Popular Democrático (PPD), comenzó a regentar Hatillo desde el 2005 y lleva 17 años como alcalde.

Dijo que la efectividad de la dimisión será en las primeras semanas de abril porque aún quiere finiquitar asuntos pendientes.

PUBLICIDAD

Nostálgico al recordar los comienzos

Rodríguez Cruz recordó que lleva 37 años vinculado a la alcaldía de Hatillo.

Contó que trabajaba a tiempo parcial en las tiendas de zapatos La Gloria mientras intentaba terminar sus estudios universitarios. Una vez culminó, le ofrecieron un empleo a tiempo completó en la tienda y lo aceptó, agregó.

“A mi papá le gustaba la política y se pasaba en los mítines. Me llevaba. Yo era bien tímido y el alcalde del municipio, Francisco “Pancho” Deida me fue a buscar a la tienda para que me fuera a trabajar con él. Tres meses me estuvo buscando”, narró.

“Yo digo que papi me obligó. Me fui a trabajar al municipio”, indicó Rodríguez Cruz.

Finalmente, se fue a trabajar a la alcaldía en 1987 como jefe de personal. En 1989 se convirtió el vicealcalde y luego se fue a trabajar a la Legislatura. De ahí regresó a su pueblo para regentarlo desde el 2005.

“Esto (la alcaldía) no es fácil. Esto le tiene que gustar a uno”, comentó el alcalde.

Luego de confirmar la información a este medio, Rodríguez Cruz agradeció el apoyo de su familia y del municipio.

“Extiendo mi agradecimiento sincero a mi esposa, Clara, a mis hijos, mi padre, hermanos y demás familiares que siempre me apoyaron en todas las gestiones emprendidas en favor de mi pueblo. Además, un agradecimiento especial a todos los empleados, funcionarios municipales, legislatura municipal y a todo el pueblo en general quienes fueron colaboradores estrechos para el éxito de nuestra gestión gubernamental”, expuso.

“Sepa mi pueblo que me voy con la frente en alto satisfecho de haber hecho las cosas correctas para beneficio de mi amado pueblo. Una vez más agradezco al pueblo y a mis familiares por su respaldo, apoyo y muestras de cariño durante todo este largo proceso”, agregó.