Alza la mano otra popular: Rossana López León apoya plan de Jenniffer González para atender a los adultos mayores

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Me pongo a disposición por el conocimiento que tengo de la ley federal, el trabajo que he realizado durante tantos años y porque conozco las estructuras de los servicios en todos los temas que afectan a la población de edad avanzada” , dijo, en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

Afirmó, en tanto, que no le preocupa recibir críticas de su colectividad por ofrecerse a regresar a la Procuraduría bajo la nueva administración del PNP. Aseguró que la disputa por la integración del senador Juan Zaragoza y el ex secretario general del PPD Jorge Colberg al Comité de Transición de González no se relaciona con su aspiración, pues se trata de roles temporales. En su caso –y si se logra–, sería un nombramiento de 10 años.