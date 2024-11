Ana Irma Rivera Lassén desde su comité: “Yo no me quito”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Luego de denunciar escollos durante la jornada electoral, la candidata a comisionada residente en Washington D.C. por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ana Irma Rivera Lassén , instó este martes a las personas a no irse de las filas tras el cierre de los colegios, y compartió que el partido presentó un “mandamus” para detener a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de continuar con el conteo del voto adelantado después de las 5:00 p.m.

“ Hay que denunciar cualquier intento de no hacer lo correcto por la CEE. No se quiten. Manténganse en las filas. Este pueblo está listo para un cambio, que gane la esperanza ”, manifestó la senadora desde su comité de campaña, en el Paseo de Diego, en Río Piedras.

“Fue bien cuesta arriba aparecer en la papeleta, que tuve que estar luchando todo el tiempo, mi derecho a estar en la papeleta hasta que finalmente lo logré, que me quitó un tiempo grande de poder hacer campaña lo mejor posible, pero aquí estamos. Yo no me quito tampoco tan fácilmente. Estoy acostumbrada a vencer muchos obstáculos, y creo que es una prueba de que yo sigo para adelante”, enfatizó.