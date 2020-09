Donald Trump, presidente de Estados Unidos, candidato a la reelección, respondió con un “no absoluto” cuando se le preguntó sobre la estadidad para Puerto Rico. Su enviado a una vista sobre el status de la isla en octubre de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Civiles (CIDH) dice que no existe tal cosa como un derecho a la estadidad e invita a los puertorriqueños que quieran votar por el presidente a mudarse a cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Trump dos veces apacigua los entusiasmos en torno a consultas de status realizadas a nivel local con el fin de obtener mayorías a favor de la estadidad. En el 2017 dijo que no era cierto que solo la estadidad garantiza la ciudadanía estadounidense. En julio pasado, dijo que un voto por el Sí en la consulta ‘Estadidad Sí o No’ que tendrá lugar en noviembre no significa que se vaya a dar paso a la integración de Puerto Rico como estado de Estados Unidos.

Y, esta semana, Mitch McConell, senador de Kentucky, líder de la mayoría del Partido Republicano en el Senado estadounidense, reiteró – lo había planteado ya en los mismos términos en junio de 2019 – que mientras él tenga esa posición de poder no se verá en ese cuerpo ninguna legislación de estadidad ni para Puerto Rico ni para Washington D.C., refiriéndose a ambas medidas como parte de la agenda “radical socialista” de los demócratas estadounidenses.

PUBLICIDAD

En el 2018, Donald Trump respondió con un "absoluto no" cuando se le preguntó si consideraría la estadidad para Puerto Rico.

Puesta una cosa sobre la otra, puede entenderse que en este momento hay en Washington un muro republicano contra la estadidad, que en las elecciones del próximo 3 de noviembre estará otra vez – por segunda vez en este cuatrienio – ante la consideración de los electores de Puerto Rico. El cargado ambiente contra la anexión deja establecido, desde antes de que se emita el primer voto, el complicado panorama que encontrará en Washington una petición de estadidad en caso de que esa propuesta gane la consulta.

“No vislumbro un escenario en que el Partido Republicano (en el Senado de Estados Unidos) baje un proyecto de estadidad a votación”, reconoce el representante José Enrique Meléndez, un miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) que también se identifica con el “GOP”, aunque manteniendo su distancia de los sectores más conservadores de ese partido.

El 3 de noviembre hay elecciones también en Estados Unidos. En este momento, las encuestas dan una ventaja en promedio de ocho puntos al candidato demócrata, Joe Biden, sobre Trump, según el promedio de diversos estudios de opinión que hace la cadena noticiosa CNN. En el Senado, hay en este momento 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes de inclinación demócrata, incluyendo uno, Bernie Sanders, que ha aspirado a la presidencia dos veces por ese partido.

En las elecciones de noviembre se disputan 35 de los 100 escaños senatoriales, 23 de los cuales están en manos de republicanos. Los demócratas tendrían que ganarle tres o cuatro sillas de las que ahora tienen los republicanos, y no perder ninguno de las que ahora poseen, para obtener mayoría en la Cámara Alta. En el caso específico de McConell, la mayoría de las encuestas dicen que tiene una ventaja no holgada, pero cómoda, sobre su retadora demócrata, Amy McGrath.

PUBLICIDAD

En resumen: aunque las elecciones traen una probabilidad hasta este momento buena de que en enero del 2021 Trump no sea ya el presidente de Estados Unidos, no son ni de cerca igual de buenas las posibilidades de que los demócratas obtengan los 60 escaños senatoriales que necesitarían para adelantar propuestas a las que se opongan los republicanos o de que McConnell no siga en su curul decidido a impedir que la estadidad sea siquiera discutida en ese cuerpo.

En las elecciones del 3 de noviembre habrá una papeleta en la cual los electores tendrán la opción de votar 'Estadidad Sí o No'.

No todos los obstáculos encontrados por la estadidad en Washington vienen del lado republicano. La Cámara de Representantes está en manos demócratas desde el 2018; el debate sobre el status tampoco avanzó durante los pasados dos años. Desde el 2012, seis proyectos buscando acercar a Puerto Rico a la estadidad por distintas vías no han avanzado en el legislativo estadounidense.

Pero nadie ha hablado del tema tan claro, y en términos ocasionalmente tan desdeñosos, como los republicanos.

Meléndez atribuye esa resistencia a ansiedad “entre los sectores más conservadores” de que Puerto Rico sea un estado principalmente demócrata, de lo cual dijo que “demuestra el total desconocimiento que tiene Mitch McConnell sobre la situación de Puerto Rico”. Para Meléndez, los hispanos “son muchos más conservadores que los demócratas” y no cree que haya que temer que Puerto Rico vaya a ser “un estado demócrata para siempre”.

José Enrique Meléndez, representante del PNP y republicano, coincide en que con Mitch McConnell frente a los republicanos del Senado será "cuesta arriba" llevar a votación la estadidad.

Meléndez dijo que esas dificultades no han sido inusuales en los procesos de admisión de otros estados y asegura estar convencido de que ese muro republicano contra la estadidad puede superarse fomentando la discusión sobre Puerto Rico en Washington. Reconoce, no obstante, que mientras McConnell sea líder de la mayoría “va a ser cuesta arriba”.

PUBLICIDAD

El representante sabe, además, que para que la discusión continúe, el ‘Sí’ tiene que ganar la consulta de noviembre “y mientras más amplio el margen mejor”.

Fernando Martín, presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), cree que las palabras de McConnell, más que a Puerto Rico, fueron dirigidas a sus constituyentes, de los que cree que son profundamente anti-hispanos. “Es una forma de telegrafiar a su base republicana que él nunca pondrá en peligro la mayoría republicana en el Senado”, manifestó Martín.

Pero, a un nivel más amplio, dice que sus palabras también son parte de un discurso más generalizado en la clase política estadounidense que es, a su juicio, abrumadoramente anti-estadista, que se enfrenta al dilema de varias maneras. Algunos, como McConnell, rechazándolo abiertmente y muchos otros simplemente evadiendo el tema o dándole largas al asunto. Pero todos a su manera, según Martín, dejando saber que “Puerto Rico es un país distinto y la estadidad no está hecha para países distintos”.

Fernando Martín, presidente ejecutivo del PIP, dice que Estados Unidos podría decir no a la estadidad de "manera fina".

Martín dice que Washington “nunca va a producir un documento que diga que bajo ninguna circunstancia va a dar la estadidad a Puerto Rico”, pero sí podría definir condiciones para la admisión que en efecto representarían un no. Mencionó, por ejemplo, pedir virtual unanimidad en el deseo de la población a anexarse, dominio general del inglés entre la población y garantía de que la isla podrá sostener por sí misma sin ser una carga para el tesoro federal.

“Eso sería una manera fina de decir no”, sostuvo Martín.

PUBLICIDAD

Federico de Jesús, quien ha sido consultor de demócratas en Washington, coincidió con Martín en que, para que la estadidad sea considerada, el gobierno local “tiene que convencer al Congreso de que Puerto Rico no va a ser un estado dependiente”.

“Aún si Puerto Rico paga impuestos federales, estamos hablando de una cantidad de dinero que Puerto Rico ya la está costando al gobierno federal. La economía de Puerto Rico ya no es lo que era antes”, dijo de Jesús.