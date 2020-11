En momentos en los que figura en la posición número 12 de los candidatos al Senado por acumulación, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, afirmó esta mañana que quedan muchos votos por contar, por lo que entiende que debería subir a la posición número 11 para, entonces, continuar el próximo cuatrienio en la Cámara alta.

El legislador, que hasta el pasado julio era el presidente del PPD, indicó que no puede decir que no recibió un apoyo suficiente o un rechazo de los electores, sino que cualquier resultado “es la voluntad del pueblo”.

“Se supone que permanezca en el número 12 hasta que comience el conteo. Debo subir nuevamente al número 11, pero hay una cantidad de papeletas que no sabemos el resultado en el conteo, porque son papeletas de voto adelantado. Esperaremos al final y que sea la voluntad del electorado”, manifestó Torres en entrevista radial (WKAQ 580).

Aseguró que acatará cualquier resultado final sin echar culpas, puesto que está confiado en que hizo “el trabajo que me correspondía hacer” durante este cuatrienio que está próximo a finalizar.

“No te puedo decir que es un apoyo de los que emitieron el voto o es un rechazo de los que no lo emitieron. Hay muchos factores que al final se analizarán. No voy a echar culpa en estos momentos. Creo que hice el trabajo que me correspondía hacer. Es la voluntad del pueblo y la acataremos. Es interesante, vivimos en un nuevo país. Son unas nuevas determinaciones que llevan a los que ocupamos posiciones a repensar, a ver qué vías de comunicación se dan de aquí en adelante con compañeros y compañeras que entran a la legislatura, que entran al gobierno también, que entran a los gobiernos municipales en gobiernos compartidos. Así que esa realidad se atenderá y qué bueno para la democracia. Así es que esto funciona”, expresó.

Para la candidatura de Senado por acumulación solo entran a ese cuerpo legislativo las primeras 11 posiciones. Hasta las 8:00 a.m. de hoy, viernes, Torres ocupaba la posición número 12 con 58,343 votos (5.05%) detrás de Keren Riquelme que cuenta con 58,879 votos (5.09%). En esta contienda se habían contado el 97.56% de los colegios electorales.

Durante el día de ayer, Torres se perfilaba como uno de los senadores por acumulación, pero tras una actualización y conteo de votos Riquelme obtuvo una leve ventaja.

Cuestionado sobre cuándo se sabrá si permanece o no en el Senado, Torres respondió que “debería ser hoy y después vendrá el recuento”.

Sobre la contienda por la gobernación, no fue categórico en decir si el candidato popular Carlos “Charlie” Delgado Altieri debe aceptar o no la derrota frente a Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, sino que tildó la espera de su compañero de partido como un “proceso de transparencia".

“Yo creo que el compañero (Charlie Delgado) lo que está enviando es un mensaje claro de que debe de haber transparencia y lo hará en su momento”, acotó.

Hasta las 8:00 a.m. de hoy, viernes, Delgado Altieri se encontraba en una distante segunda posición con 388,646 votos, mientras que Pedro Pierluisi lo aventajaba en la primera posición con 405,299 votos, que se traducen a un 32.89% del respaldo del electorado.