La labor de Miguel Romero Lugo como alcalde de San Juan es aprobada por el 35% de los residentes en todo Puerto Rico y es el único de los funcionarios electos evaluados en La Encuesta de El Nuevo Día que tiene más notas buenas que malas.

La muestra de los residentes en la capital está compuesta por 78 participantes, representando su peso poblacional correcto, y tiene un margen de error de más o menos 11%, lo que resulta muy amplio para presentar resultados específicos de los sanjuaneros. Por lo tanto, se presenta la evaluación del alcalde Romero Lugo sobre la base del total de participantes en todos los municipios de Puerto Rico.

La Encuesta, que publica al cumplirse un año de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, se realizó mediante entrevistas personales, casa a casa, en todo Puerto Rico –excepto Vieques y Culebra–, entre el 17 y el 23 de octubre de 2025, con una muestra de 750 adultos elegibles para votar y un margen de error de más o menos 3.6%.

En este momento, el 35% de todos los participantes aprueba la labor de Romero Lugo como alcalde de San Juan. Un 20% la desaprueba y el 33% ni la avala ni la rechaza. Del resto, un 9% no estuvo seguro qué decir y el 3% rehusó contestar.

En el área metropolitana de San Juan –una región compuesta por la capital, Bayamón, Carolina, Guaynabo, Toa Baja, Trujillo Alto, Canóvanas, Cataño y Loíza–, el 51% aprueba la labor de Romero Lugo, frente a un 17% que la desaprueba y el 20% que ni una cosa ni la otra.

Sus resultados de aprobación muestran menos polarización por afiliación política que los de otros funcionarios electos evaluados en La Encuesta de El Nuevo Día.

Así las cosas, entre los afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), un 50% aprueba su gestión al frente de la capital, contra un 13% que la desaprueba y el 29% que ni la aprueba ni desaprueba.

Entre afiliados al Partido Popular Democrático (PPD), el 22% la aprueba, el 24% la desaprueba y el 34% ni la aprueba ni la aprueba. En los militantes de los demás partidos y movimientos, el 23% respalda la gestión del alcalde, 30% la desaprueba y al 36% le resulta indiferente. Y, entre no afiliados, la aprobación de Romero Lugo alcanza el 34%, frente a un 24% que lo rechaza y un 34% que ni aprueba ni desaprueba su labor.

Estos datos se pueden comparar con otras tres encuestas anteriores, publicadas en febrero de 2023, noviembre de 2023 y marzo de 2024. En contraste con la de marzo del año pasado, la aprobación de Romero Lugo bajó de 39% a 35% ahora, la desaprobación bajó de 23% a 20%, y quienes dicen que ni aprueban ni desaprueban su gestión subieron 6 puntos en ese periodo, de 27% a 33%.

Para el 40% de todos los encuestados, el desempeño de Romero Lugo como alcalde de San Juan ha estado igual a lo esperado en estos primeros 10 meses de su segundo término. De otro lado, el 27% opina que su desempeño ha superado las expectativas, mientras que el 20% opina que ha sido peor de lo esperado. El 11% no supo qué decir y el 2% no quiso responder.

Si bien la percepción de Romero Lugo haber tenido un desempeño mejor de lo esperado está en paridad entre residentes del área metro y del resto de la isla, con 29% y 27%, respectivamente, sí hay una diferencia importante en el sentir de que ha estado en línea con lo esperado. En específico, el 53% de los residentes del área metro piensan de esta manera, superior al 35% en el resto de la isla.

Entre todos los participantes, el 37% le otorga una buena nota de “A” (con 13%) o de “B” (con 24%). El 32% piensa que la nota regular de “C” es la que mejor le aplica, y el 24% siente que es merecedor de una mala nota de “D” (con 13%) o de “F” (con 11%). El restante 7% no supo qué nota darle al alcalde.

Las buenas notas de Romero Lugo son más prominentes en el área metropolitana de San Juan, con 52%, y entre afiliados al PNP, con 51%.

Sin embargo, entre afiliados al PPD y entre no afiliados, las buenas notas del alcalde, de “A” y “B”, están a la par con su nota regular de “C”, un cuadro diferente al de los otros funcionarios electos evaluados en este sondeo.

