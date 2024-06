Aumenta a más de 300 el número de colegios con incongruencias tras las primarias, lo que podría impactar los resultados

La comisionada electoral de Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, adelantó este domingo que aumentó la cantidad de colegios electorales con incongruencias entre los resultados que arrojaron las máquinas de escrutinio electrónico y lo que indican las actas que se emitieron la noche del evento.

No obstante, aún no ha terminado la auditoría que comenzó la colectividad de los resultados de las primarias, por lo que Santo Domingo no dudó en afirmar que los resultados -en todas las contiendas primaristas- pueden cambiar y que el escrutinio general se extenderá más de lo que se proyectaba.

Destacó que se han identificado incongruencias en más de 300 colegios, un aumento de los 91 inicialmente identificados. No obstante, dijo que la cantidad será precisada con un “filtro nuevo” que se prepara, a raíz de un pedido que hizo a la Oficina de Información y Procesamiento Tecnológico (Osipe) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Estamos haciendo un filtro nuevo, porque me ha parecido demasiado. Es que cuando me han reportado ahora, me están reportando por actas y no me deja verlo por colegios”, indicó.

Remarcó que, desde la semana pasada, aguarda por un reporte completo de la empresa Dominion Voting Systems, sin que haya acción de la firma sobre los problemas que tienen las máquinas de escrutinio electrónico.

El Nuevo Día intentó comunicarse con Juan Serratti, gerente de proyecto de la compañía para la cuenta de Puerto Rico, pero no hubo respuesta.

La CEE decidió la semana pasada, en pleno escrutinio general de las primarias locales, realizar una auditoría luego de hallar incongruencias entre los resultados que arrojaron las máquinas de escrutinio y lo que decían las actas firmadas por funcionarios del colegio.

De la auditoría dependerá “si le damos confiabilidad al recibo que imprime la máquina”, dijo la comisionada electoral del PNP.

Sin embargo, Santo Domingo dijo que también pidió a la Osipe un informe más detallado, “porque había números que no me concordaban. Por ejemplo, el primer maletín que hicimos auditoría, cuando verifica, me levanta bandera porque había un problema en la divulgación de resultados de senador por acumulación. Pero, cuando reviso la totalidad del maletín, no solamente es senador por acumulación, sino también representantes por acumulación”.

Explicó que fue entonces cuando solicitó a Osipe que no solo le proveyera un informe de los colegios en donde no hubo resultados, sino también de colegios en los que el total de papeletas no coincida con el número de representantes de los aspirantes.

Agregó que, al recibir el informe, notó que el número de incongruencias subió y se registró en todas las papeletas: estatales, legislativas y municipales.

“La auditoría no la hemos terminado y nos faltan colegios. En efecto, los resultados que saca la máquina o imprime la máquina no son los mismos que se divulgan en la página de la comisión. Eran 91 colegios”, dijo Santo Domingo.

¿Y ha subido la cantidad de colegios?, cuestionó este medio.

“Sí”, respondió Santo Domingo.

“Ahora, prácticamente, se puede decir que hay 300 y pico, aunque no puedo todavía verlo por colegio porque me está dejando verlo nada más que por acta. Conforme a lo que establece el Código (Electoral), cuando hay inconsistencia o incongruencia en las actas de un maletín, yo tengo que abrirlas y recontarlas. Eso va a seguir, maletín por maletín, como se hace en el escrutinio”, afirmó Santo Domingo sobre el curso de acción.

Para la comisionada electoral del PNP, este panorama cambia resultados y extiende el escrutinio general, que inicialmente estimó que terminaría para el 18 de junio.

“A mí esto me preocupa grandemente, aquí hay candidaturas que sí pudieran cambiar. La gobernación, la diferencia (de la victoria de Jenniffer González sobre Pedro Pierluisi) es mucha. El gobernador va a perder por menos (votos). Estoy consciente”, agregó.