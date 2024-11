Bajo lupa del Contralor Electoral tres municipios por violar la veda electoral publicitaria

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“En las últimas semanas, previas al evento electoral (del 5 de noviembre), se recibieron varias confidencias de anuncios que se habían proyectado en varios municipios, que no cumplían con los estatutos que dispone la veda publicitaria. En ese sentido, enviamos personal de la OCE a investigar esas confidencias y se corroboró que, en efecto, había publicaciones en varios municipios que violentaban ciertos estatutos de la veda ”, dijo el contralor electoral.

Aunque no reveló los municipios ni alcaldes implicados, Vélez precisó que la violación consistió en publicar o divulgar un anuncio que no fue aprobado por la OCE usando el código que la dependencia dio tras analizar otro contenido que no violenta la veda. También, la OCE dio con anuncios que nunca fueron llevados por los municipios ante la evaluación de la agencia.