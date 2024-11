“Cantar y no cobrar es un donativo”: atento el contralor electoral a los cierres de campaña de los partidos políticos

El contralor electoral, Walter Vélez , advirtió este lunes que toda participación artística se considera como un donativo si no se pagó por el servicio y puede estar sujeto a multas administrativas de la OCE si no cumple con los parámetros que fija la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222 del 2011).

“ La fiscalización es para todos por igual. Todo donativo tiene un costo, así sea en especie ( in kind ). Vamos a buscar el costo en el mercado. Ese es un trabajo ordinario que hacemos todos los días con las guaguas de sonido, entre otras. Por ejemplo, se da mucho con las guaguas de sonido que nos dicen: ‘ah, él me cobra más que $500 al mes’. ¿$500 al mes? Yo los traigo acá, y pregunto al suplidor: ‘¿cuánto usted cobra por ahí?’ ‘Ah, $3,500′. ¿Y por qué $500 y no $3,500? Le está dando un donativo disfrazado o pudiera constituir un donativo disfrazado”, explicó Vélez.

Ahora bien, agregó Vélez, cuando no se informan gastos correctamente y los desembolsos no reportados sobrepasan el 10% de la cantidad reportada, la Ley 222 del 2011 establece que se deben imponer multas administrativas al candidato o el partido.

“Ahí hay una multa automática que es el doble de lo no reportado. Si no sobrepasa el 10%, tienes la oportunidad de enmendar el informe”, sostuvo Vélez.

“Cantar y no cobrar es un donativo en especie, que el donativo no puede pasar de $3,100 si no le has donado en el año. Si es tu primera donación, hasta $3,100. Si sobrepasan los $3,100, entonces el partido o el candidato tiene que pagar la diferencia. No necesariamente implica una multa, pero lo tienen que registrar en el informe de ingresos y gastos”, enfatizó Vélez.