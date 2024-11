Jesús Manuel Ortiz asegura ser la mejor opción de cambio: “Nuestro partido está bajo ataque”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

Santa Isabel- Tras una extensa jornada de 14 horas en caravana desde Arecibo hasta Santa Isabel, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, arribó al barrio Paso Seco a la medianoche del lunes para participar del cierre de campaña ante la presencia de cientos de militantes.

Allí compartió un enérgico mensaje en el que instó a sus huestes a “romper las encuestas” y “votar íntegro” en las elecciones generales del martes para hacer frente a “quienes nos quieren destruir”, además de asegurar que los suyos no cruzarán líneas partidistas para votar por candidatos que no representen a su colectividad.

“Nos corresponde, en unas horas, comenzar a emitir nuestro voto en los colegios y el llamado a los puertorriqueños es a escoger el cambio en la dirección correcta. El cambio que nos garantice salir de ese gobierno, pero no dar un salto al vacío para experimentar. Esa alternativa que propone el Partido Independentista no es lo que los puertorriqueños aspiramos”, alegó.

“Ese no es el camino del cambio que Puerto Rico necesita. Esa narrativa que algunos analistas que el PNP, que el Partido Independentista han tratado de que los populares creamos no es correcta y no la vamos a creer. A mis amigos y a mis compañeros populares, nos corresponde defender a Puerto Rico y al instrumento en el que nosotros creemos para encaminar ese cambio”, sentenció.

A esos efectos, apuntó de que “no se trata de entregarle el Estado Libre Asociado al PIP, ni entregárselo al PNP. Que no se vistan que no van”.

“No hay votos prestados para que destruyan y sigan destruyendo el ELA. Los populares vamos a salir a votar por un equipo íntegro con una sola cruz debajo de la Pava en las tres papeletas. Y ese llamado es a cada uno de los populares que en todo Puerto Rico van este martes a salir a votar”, sostuvo.

En tanto, aseguró que cuenta con los sufragios para prevalecer, sobre todo, “casi 100,000 votos adelantados que nos ponen en la delantera”.

No obstante, señaló que con los votos que espera, “vamos a romper todas las encuestas habidas y por haber porque eso es lo que sabemos hacer los populares; ganar elecciones, dirigir gobiernos para atender las necesidades de la gente, pero lo tenemos que hacer con un compromiso claro”.

Desde Carolina hasta Santa Isabel: el PPD celebra su cierre de campaña . El cierre de campaña del Partido Popular Democrático (PPD) comenzó con un caravana que partió desde Carolina hasta Santa Isabel, municipio en donde se celebraría el evento.

Los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día publicados el domingo señalan que, a 48 horas de los comicios, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, saldría victoriosa con un 37% de los votos frente a su contendor más cercano, el aspirante de la denominada Alianza de País, Juan Dalmau, que obtendría un 29%.

En tercer lugar, llegaría el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, con un 22% de los votos. El aspirante a la gobernación de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, obtendría el cuarto lugar con un 7% de los sufragios. El 5% de los electores inscritos para votar y con mayor probabilidad de salir a votar dice estar indeciso en este momento.

Ortiz arremetió contra el Partido Nuevo Progresista (PNP) y su candidata a la gobernación, Jenniffer González, al recordar que “es el mismo gobierno de los despidos de la Ley 7″.

“Ese es el mismo gobierno de las mentiras, el mismo gobierno de la quiebra de la Autoridad (de Energía Eléctrica), el mismo gobierno que usa el Departamento de Educación como ATH. Ese gobierno lo vamos a cambiar y este martes lo vamos a derrotar, pero ese camino del cambio no es simplemente escoger un camino de cambio”, advirtió.

A esos efectos, habló de aquellos que “una vez nos pidieron el voto y hoy nos traicionan por sus propios intereses”.

“Nuestro partido está bajo ataque de los que quieren desde las derechas y desde las izquierdas, buscar y destruir el centro político que es el que puede hacer el balance para evitar la polarización que vivimos hoy en Puerto Rico. Nos corresponde a cada uno de nosotros defender ese instrumento. Nos corresponde pararnos de frente contra aquellos que nos quieren destruir”, expresó.

De hecho, como si retomara parte del mensaje del fenecido exgobernador Rafael Hernández Colón en la década de 1980, Ortiz convocó a sus seguidores “a que vayamos a las trincheras a las luchas. Que vayamos a los colegios a defender cada voto”.

Por otra parte, insistió en que, de ser favorecido con el voto del pueblo, haría las cosas distintas “porque no tengo los dedos amarrados con nadie y porque nadie me ha regalado nada”.

“Hace 18 meses, recibí una encomienda del pueblo popular para encaminar nuestro partido a una victoria en uno de los momentos más difíciles de su historia. Desde ese día, no he dejado de trabajar. Desde ese día he dado alma, vida y corazón para que este instrumento en el que yo creo fielmente represente los valores de los puertorriqueños”, acotó.

“Lo que he logrado, me lo he tenido que ganar sudando de campana a campana, corriendo jalda, caminando las calles, visitando los barrios, escuchándolos a ustedes. Esa es la manera en que se ganan las cosas y por eso, ustedes tienen mi compromiso de que ese trabajo intenso continuará cuando yo sea su próximo gobernador”, apuntó.

“Falta bien poco”

Cabe destacar que, el candidato a comisionado residente, Pablo José Hernández, culminó su caravana de Carolina a Santa Isabel cerca de las 11:00 de la noche.

Pablo José Hernández advierte en cierre de campaña: "Que nadie se confíe" Así arrancó la caravana del candidato a comisionado residente por el PPD.

Sin embargo, esperó a que llegara Ortiz para dar paso a sus respectivos discursos. Esto no sin antes dar foro a otros candidatos e incumbentes que estaban en el lugar.

Así las cosas, Hernández Rivera, aprovechó la efervescencia del momento para hacer alardes de que es “el único candidato con experiencia de vida y trabajo en la capital federal”.

“En exactamente un día seré su próximo comisionado residente. Y para que lo oigan en Washington: ‘I am Pablo José Hernández Rivera and in one day, I will be your next resident commissioner’”, dijo, mientras se ganaba un sonoro aplauso de los presentes.

“Falta bien poco, pero en este último día yo necesito que ustedes repitan el mensaje que hemos llevado por los últimos dos años; que soy el único que se va a enfocar más en temas económicos y la calidad de vida, que en el tema de estatus y plebiscito”, aseveró.