Jesús Manuel Ortiz frente a los militantes populares: “Puerto Rico necesita un cambio urgente y verdadero”

“Esa encomienda que ustedes me van a dar (la gobernación) será el honor más grande de mi vida, y lo voy a hacer con la misma fuerza, con la misma entereza, con la misma integridad con la que me he conducido toda mi vida” , insistió Ortiz al cierre de su discurso.

“Y no queremos más de lo mismo, que son 22 años bajo este gobierno dándonos cantazos, las mismas caras, y ellos dicen que son caras nuevas, pero de nuevo no tienen absolutamente nada” , afirmó.

“Esta persona lleva en el partido unos años, y ahora como comisionada (residente), no sé cómo ella explica que va a hacer esto y esto, si ella es comisionada, que pudo haber hecho cosas, pero ahora, si es gobernadora, lo va a hacer. No lo entiendo, y no me simpatiza el partido… porque soy colorao”, declaró González.