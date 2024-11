¿Brote de COVID-19 en la CEE? Presidenta alterna desmiente a Aníbal Vega Borges

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Sé que hay una noticia de que hay un brote de alguna enfermedad, influenza o COVID, pero la realidad es que no hay ningún brote. Aquí, en el escrutinio, no se ha identificado nada significativo que haya algún brote de alguna enfermedad particular. Sí tenemos empleados que se han ausentado y están enfermos; esta presidenta tiene congestión, pero de ahí a que haya un brote significativo que requiere cerrar mesas o implique un atraso en el escrutinio, tenemos que decir que no”, subrayó Padilla Rivera en la tarde, destacando que al Centro de Operaciones Electorales se reportan entre 800 y 900 personas diariamente.