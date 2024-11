Apuestan a más ajustes en el escrutinio general para que resultados de San Juan estén listos este miércoles

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Nuestro principal objetivo estos próximos días, me refiero antes de ‘Thanksgiving’ (Acción de Gracias), es terminar San Juan. Ayer (lunes), esta presidenta hizo un cuadro con la directora de Control de Actas de qué queda pendiente en San Juan para tirarlo todo en piso y terminar San Juan”, dijo Padilla Rivera.

El escrutinio general inició el martes 12 de noviembre, una semana después de las elecciones, pero los resultados no empezaron a subir al portal de la CEE hasta el viernes de esa semana. Al momento, no se ha logrado cuadrar la totalidad de las actas de ningún precinto. Hasta este martes a las 4:00 p.m., para la contienda a la gobernación, a nivel isla, se había contabilizado el 7.83% de los colegios de votación, según los datos de la CEE.

Propuesta sobre la mesa

“Nadie quiere irse mañana (miércoles) de fin de semana largo con una sola acta sin cuadrar. Las actas no están cuadrando, la inmensa mayoría por un voto. ¿Qué significa eso? Que, si el descuadre es en la (papeleta) legislativa, que es donde es, yo no divulgo la estatal, ni la municipal, porque es todo un paquete”, apuntó Cruz. “Mientras tengamos este lastre, no vamos a tener resultados. La gente quiere saber resultados”, aseveró.