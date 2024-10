Campaña de Jenniffer González dice que “la inmensa mayoría” de denuncias por supuesto mal manejo de votos “no son reales”

“En estos días, hay mucha gente manipulando información, creando noticias o percepciones que no necesariamente son ciertas para poder señalar, acusar, descarrilar o manchar el proceso . Puede haber casos genuinos, pero la inmensa mayoría no son casos genuinos, no son reales”, indicó el director político de la campaña de González, Ángel Cintrón .

Sostuvo que, de no lograrse ese nivel de conteo a las 10:00 p.m. del 5 de noviembre, con mucha probabilidad, no se va a poder emitir una certificación preliminar al posible ganador de la contienda a la gobernación.

Vega Borges confirmó que, en efecto, se opusieron en la segunda contabilización por entender que no era razonable. “Yo me tengo que oponer a lo que no es razonable, a lo que veo que ya no es cuestión de transparencia, a lo que veo que es obstáculo. A eso, sí que me tengo que oponer, honestamente”, respondió, a preguntas de El Nuevo Día.