A dos semanas de las elecciones y en lo que fue su última cita ante el país en un mismo escenario, los seis candidatos a la gobernación presentaron sus propuestas ante la ciudadanía en los temas de corrupción, estatus, COVID-19 y desarrollo económico; y aprovecharon la ocasión para reclamar un voto en favor de sus aspiraciones en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

En los días subsiguientes, coincidieron, echarán el resto en la calle por atraer esos votantes que permanecen indecisos.

“Vamos a seguir llevando el mensaje, seguir hablando de las propuestas, seguir inspirando al país que podemos lograr un cambio, que está en sus manos. Está en su voto, ese 3 de noviembre, la posibilidad de lograr lo inimaginable y esta semana vamos a enfatizar eso mismo, vamos a lograr lo inimaginable, que es que este país se dirija a un nuevo rumbo”, señaló el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

Concluido el debate, reconoció, que nunca se siente complacido totalmente de su desempeño cuando participa de este tipo de intercambio. Sin embargo, a su juicio, con las limitaciones de tiempo y temas, logró comunicarle al país la necesidad de que salgan a votar el próximo 3 de noviembre. “Nunca estoy complacido, esa es la verdad. Yo siempre pienso que puedo hacerlo mejor, pero creo que comuniqué lo que quería comunicar, que el país salga a votar el 3 de noviembre y aquellos que nos apoyan, humildemente acepto ese apoyo”, dijo.

Señaló que le hubiera gustado profundizar en su propuesta de un seguro de salud universal y en el tema de corrupción.

Por su parte, la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, sostuvo que logró establecer un contraste claro entre la alternativa que representa el MVC ante el bipartidismo. “Creo que logramos establecer unos contrastes bien claros con la vieja política. Quedó demostrada la diferencia en cuanto a posturas, en cuanto a los procesos para lograr lo que estamos proponiendo al país. Estos candidatos no han demostrado un plan coherente o viable”, expuso.

A 13 días de las elecciones, sostuvo que continuarán caminando las comunidades e impulsando su programa de gobierno. “Lo más importante es fortalecer ese voto informado, que de aquí a las elecciones nuestro pueblo sepa por quién está votando, cuál es su trayectoria y qué es lo que trae a la mesa”, señaló Lúgaro.

Aseguró, además, que MVC tiene una oportunidad real de ganar las elecciones. “Mi exhortación al público allá afuera es que nos armemos de esa voluntad…Victoria Ciudadana es la oportunidad real de cambio y la oportunidad real de enfrentar el bipartidismo”, expuso.

Abordado sobre el tema de la corrupción y el planteamiento traído por algunos de sus contrincantes de que se puede erradicar la corrupción, el candidato por el Proyecto Dignidad, César Vázquez, catalogó la expresión como una ilusoria y romántica. “Me parece que no responde a la experiencia universal de los seres humanos”, indicó el también cardiólogo.

“Hay cosas que se pueden hacer, pero las leyes, los reglamentos, los estatutos, lo que tu escribes, lo pone en función hombres y mujeres y en última instancia es la moral y la conciencia del hombre y la mujer lo que determina si hace el bien o si se hace el mal”, agregó.

Anticipó que trabaja en un cierre de campaña para el ciclo electoral restante, pero adelantó que será un evento virtual. “Hay que proteger a la gente. Para un médico la salud es lo más importante”, sostuvo.

Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación, dijo que reforzará su plan de trabajo y el uso de las redes sociales. “Yo creo que ya está en las manos del pueblo. Ya hubo unos debates, vieron el contraste, o hacen lo mismo esperando un resultado distinto o hacemos algo distinto para ver unos resultados diferentes”, enfatizó.

El mensaje al pueblo que aún no ve en el voto a una candidatura independiente una oportunidad, fue a que se atrevan a dar un paso hacia adelante. “Tenemos que entender que en la vida hay que evolucionar y si seguimos votando por los partidos políticos, vamos a tener las mismas contrataciones, en las mismas agencias, en las mismas corporaciones…y los candidatos independientes acaban con todo esto”, expuso.

Sobre cuál va a ser su futuro tras las elecciones, Molina dijo que desconoce si volvería participar de una candidatura. “Ay, yo no sé. Yo lo que quiero es irme a coger café para la finca, pero vamos a ver qué pasa”, sentenció.

Uno de los momentos quizás más incómodos para el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado, fue cuando se le cuestionó sobre si ubicaría su mano en el fuego por su compañero de papeleta, el exgobernador y candidato a comisionado residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá, cuestionamiento que nunca respondió directamente.

Al final, dijo que no se trataba de poner su mano sobre el fuego por Acevedo Vilá, sino de confianza.

Al ser abordado sobre lo ocurrido, Delgado señaló que ambos están centrados en su plan de gobierno, el cual recoge aportaciones del exgobernador. “Lo que pasó en el pasado, ya pasó…hay que darle paso ya al futuro del país y ahí es donde estamos centrados nuestros esfuerzos”, subrayó.

Alegó que la pregunta formulada “venía un poco cargada”. Afirmó que si se sintió incómodo fue por la manera en que se formuló el cuestionamiento y no por su contenido. “Estamos trabajando en conjunto para presentar esas alternativas que el país necesita. Yo me siento cómodo con la manera en que estamos conduciendo la campaña”, argumentó.

En el caso de Pedro Pierluisi, candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), quizás su instante más incómodo fue cuando se distanció de la administración actual de la Palma y de los actos de corrupción que se han registrado durante este cuatrienio. “Es que yo hablo claro, yo hablo con la verdad. Yo no soy incumbente y tú no puedes decir que estoy en la administración cuando yo no estoy”, dijo.

“Es una administración identificada con el PNP, pero las personas responden por sus propios actos. Los que han fallado han tenido que responder y así es en todas las administraciones”, agregó.

En los próximos días tomará la calle. “Voy a estar en la calle activamente, de pueblo en pueblo, llamando al voto. Estaré disponibles para los medios, pero todas las tardes y noches estaré recorriendo la isla entera”, mencionó.