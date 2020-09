Los candidatos a puestos electivos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) reafirmaron hoy su compromiso con los trabajadores y pensionados de país a través de la firma de un documento en el que acordaron defender el pago de las pensiones de los empleados públicos.

A través de la firma de los acuerdos, los candidatos se comprometieron a impulsar y aprobar los proyectos de la Cámara 2434 y el 2572, medidas legislativas dirigidas a proteger las pensiones de los servidores públicos activos y jubilados. “Tenemos un compromiso de devolver todos los derechos que le han sido quitado a nuestros trabajadores y trabajadoras con leyes espantosas que han estado echando al piso lo que han sido años de duro trabajo para garantizar una vida digna de nuestros trabajadores y trabajadoras”, señaló Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del MVC y candidata al Senado por Acumulación por la colectividad.

PUBLICIDAD

El Proyecto de la Cámara 2434 establece una política pública de cero recortes a las pensiones de los empleados gubernamentales y crea un fideicomiso para la administración conjunta de los sistemas de retiro del gobierno. La medida fue avalada por la Cámara, pero nunca pasó el cedazo del Senado. Mientras, el Proyecto de la Cámara 2572 que eleva a rango de ley el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), establece su estructura organizacional, los beneficios específicos para sus participantes y las responsabilidades del patrono.

“En las pasadas décadas, los partidos de la vieja política una y otra vez se han comprometido con defender los derechos de los trabajadores y una y otra vez nos han fallado. En los próximos años Puerto Rico se encontrará ante planes de reestructuración de su deuda y ante la amenaza a sus sistemas de retiro y a los derechos de sus trabajadores. Estará en tener una legislatura fuerte, una nueva legislatura, la clave para defender las pensiones”, expuso la candidata a la gobernación del MVC, Alexandra Lúgaro.

Durante la conferencia de prensa, Sonia Palacios, portavoz de Construyamos otro Acuerdo y del Frente en Defensa de las Pensiones, abordó la campaña “Mi pensión, mi decisión”, que surge tras la lucha que llevaron diversos grupos para la redacción y aprobación de las mencionadas medidas legislativas. “El proyecto 2434 aspiraba a mucho más, aspiraba a devolverle a esos empleados públicos pensionados los derechos que por los últimos años han ido perdiendo”, dijo al agregar que la pieza “no salió del sombrero de un mago, no son palabras lindas de alguien que tuvo una revelación, es el esfuerzo concertado de grupos, de trabajadores…”.

PUBLICIDAD

Palacios sostuvo que atender las necesidades de país, incluyendo los pensionados, no es prerrogativa ni obligación de un solo partido, es la obligación de todos los servidores públicos. “Nosotros no queremos un proyecto que nos digan lo mucho que nos quieren…nosotros queremos ser autosuficientes, queremos un retiro digno. Yo no quiero que me mantengan ni mis hijos, ni mi gobierno ni nadie…lo que quiero es mi pensión completa”, expuso.

Enfatizó que esta campaña busca el compromiso, no solo de las candidatas a la gobernación y a comisionada residente en Washington del MVC, sino el de todos los candidatos a la Legislatura.

“Los candidatos y candidatas del MVC están comprometidos con nuestra gente, están comprometidos con los trabajadores asalariados y no vamos a permitir que la Junta de Control Fiscal y unos políticos que no han tenido voluntad metan mano en las pensiones de nuestros pensionados, ellos tienen que tener un reto digno”, señaló Yamira Colón, candidato al Senado por el distrito de Arecibo.

Eva Prados, candidata a la Cámara por el Distrito 3 de San Juan y quien fue parte de los esfuerzos para lograr la redacción y aprobación de las medidas, señaló que el Movimiento tiene un compromiso real de adelantar estas dos legislaciones, las cuales describió como estrategias muy efectivas para proteger las pensiones, incluso a la luz de la Ley Promesa.

“Cuando hablamos de las pensiones no estamos hablando de regalos que le da el gobierno a la persona que trabaja, no, es el trabajo de la misma persona que se guarda ahí para que en el tiempo de mayor edad pueda tener una seguridad social. Sobre todo, en un país donde no hay suficiente recursos, por ejemplo, para el cuido de las personas de mayor edad”, destacó Mariana Nogales, candidata a la Cámara por Acumulación.