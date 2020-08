Aunque tenían previsto que la campaña de primarias culminaría domingo, la interrupción del evento electoral y el caos en manos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ha obligado a los precandidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) a realizar cambios de última hora en sus agendas, mientras aguardan por la reanudación de votaciones.

“Nosotros seguimos en la calle”, afirmó Josean Santiago, director de campaña de la precandidata por el PPD Carmen Yulín Cruz Soto. “Ayer en la tarde y noche estuvimos hacienda un recorrido en Ponce y hoy estaremos en la tarde visitando otros municipios, particularmente en los lugares donde no se pudo realizar la votación”, explicó.

Santiago relató que para esta semana, no había nada programado de la manera en que ahora se está moviendo la campaña, luego que el domingo explotara una crisis electoral cuando en la mayoría de los 100 precintos no llegaron las papeletas de votación. En las visitas, aseguró Santiago, “lo que nos estamos encontrando es lo que todos percibimos desde nuestro aspecto personal, que estamos indignados, consternados. Como pueblo tenemos que darnos a respetar, hay que salir a votar”.

Los equipos de campaña de los precandidatos también aguardan atentos a la determinación del Tribunal Supremo en las demandas radicadas contra la CEE por la interrupción del evento de primarias y otros asuntos como el escrutinio de los votos en los precintos que lograron abrir el domingo.

Sobre este particular, Cirilo Tirado, director de campaña del precandidato por el PPD Carlos “Charlie” Delgado Altieri, alertó que si bien la Comisión estableció como el domingo, 16 de agosto, la fecha para la continuación de la primaria, y el PPD aprobó una resolución sugiriendo que el evento continúe el jueves, la última palabra sobre qué día será la tiene el Supremo, y puede ser una fecha distinta a las planteadas.

“Aquí hay un elemento bien importante, que hay que esperar a qué va a decir el Supremo porque hay diversos escenarios que pudieran salir de esa decisión”, sostuvo Tirado. El propio Delgado Altieri radicó ayer una demanda solicitando que la votación no ocurra más tarde del jueves.

“Esta es una segunda ronda de votación atípica, nunca se había dado en Puerto Rico, altera todo el proceso”, incluyendo el mensaje que se lleva a los electores, planteó el director, particularmente en los precintos que no lograron abrir el domingo, limitándose el derecho de la ciudadanía a ejercer su voto. También se altera el aspecto económico de las campañas. “Esto conlleva más gastos”, aseguró.

Dependiendo de la determinación del Supremo respecto al día de continuación de las primarias, el equipo de campaña de Delgado Altieri añadiría nuevas rutas de visitas a municipios, aunque los esfuerzos continúan mientras esperan por la decisión de los jueces del máximo foro judicial. Esta tarde, por ejemplo, el precandidato del PPD a la gobernación tiene agendado un “rally” en Carolina.

“Mantenemos el mensaje de que ahora más que nunca es importante ir a votar para lograr una transformación y proteger nuestra democracia. Tenemos un ejército de movilizadores que son cerca de cuatro mil personas alrededor de la isla que tienen que mover la gente ese día de la primaria”, manifestó.

El también precandidato a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, extendió de igual modo sus eventos de campaña durante esta semana. “Comienza de nuevo una campaña, ahora más o menso de seis días. Lo que hicimos fue que se reestructuró y seguimos con aquellas visitas que aun nos faltaban”, explicó Walter Torres, director de campaña del precandidato.

Bhatia tiene en agenda un rally esta noche que iniciaría en Juncos y se extenderá a San Lorenzo. Mientras esperan por la decisión del Supremo, el equipo también planifica regresar a municipios que ya habían visitado.

En una demanda radicada ayer ante el tribunal, Bhatia solicitó que se deje sin efecto la paralización del conteo de votos que determinó la CEE y se divulguen los resultados preliminares de la contienda primarista que inició el domingo, en los precintos que lograron abrir. También pidió que se agilice para “lo más pronto posible” la continuidad del proceso.

La petición de que se cuenten los votos ya emitidos y se divulguen los resultados, tiene como fin “corregir un problema que es la desinformación”, luego que comenzaran a divulgarse de manera no oficial supuestos resultados de colegios específicos. “Por eso es que vamos a la corte, para evitar este tipo de especulación y el daño que se hace” al proceso electoral, indicó Torres.

La Junta de Gobierno del PPD avaló ayer que se haga escrutinio de los votos emitidos en los precintos que recibieron las papeletas y que pudieron abrir, y que la CEE publique el resultado oficial de esos colegios. Torres sostuvo que esperan que los jueces del Supremo avalen esa determinación.

Por su parte, el aspirante a la candidatura por la gobernación del PNP, Pedro Pierluisi, indicó que tras la paralización del evento primarista retomará las visitas a los pueblos, tal y como hizo durante la campaña regular. En esta ocasión, sin embargo, se enfocará también en los pueblos donde los electores no pudieron votar el domingo.

Hoy, dijo, celebrará un rally por el municipio de Utuado y mañana hará lo propio en los pueblos de Loíza y Canóvanas. “Yo visité todos los municipios durante la campaña. Los únicos que no visité por las limitaciones impuestas en la orden ejecutiva relacionada al COVID-19 fueron Vieques y Culebra, pero tan pronto podamos vamos a estar por allá”, aseguró.

A pesar de que los resultados que han trascendido de forma extraoficial y sin el aval de la CEE parecieran favorecer su figura versus a su contrincante Wanda Vázquez Garced, el licenciado sostuvo que continuará en su encomienda de que cada elector, que así no lo ha hecho, vote el domingo, el día que –hasta el momento– determinó la CEE para la continuación de la primaria.

“Cada cual tiene que hacer lo que pueda por motivar o por sacar su voto. Yo estoy enfocado en sacar mi voto de cara a la primaria, así que voy a hacer campaña hasta el último momento y voy a perseverar en eso hasta el domingo”, subrayó.

Para quienes le favorecen, el mensaje es “que cada voto cuenta” y que no es momento de confiar en una victoria. “Esto no está decidido hasta que se cuenta los últimos votos. En estas contiendas no es prudente estar sobre confiado, no es prudente dar la contienda por gana, porque la realidad es que todos los pueblos son diferentes, tienen diferentes necesidades, idiosincrasia. Esta es la quinta vez que tengo una campaña en la isla entera, o sea, que conozco muy bien a Puerto Rico y no doy nada por sentado, al revés, trato con mucho respeto y particularidad a cada uno de los pueblos”, puntualizó.

Vázquez Garced ni nadie de su equipo de campaña estuvo disponible para ofrecer declaraciones a este medio.