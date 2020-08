Los problemas presupuestarios que durante meses han plagado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se tradujeron ayer en una caótica jornada primarista, repleta de problemas que evitaron que miles de electores pudieran ejercer su derecho al voto y causó que, por primera vez, se suspendieran unas primarias.

La CEE avaló ayer un acuerdo alcanzado por los presidentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) para suspender el evento electoral celebrado a medias el domingo en aquellos centros de votación que, a la 1:45 p.m., no había comenzado la votación. El evento se retomará en esas unidades el próximo domingo, 16 de agosto.

“Esto es la crónica anunciada de la incapacidad del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (Juan Ernesto Dávila Rivera) porque se lo estamos advirtiendo, la imprenta no estaba dando las papeletas en el tiempo acordado”, manifestó el presidente del PPD, Aníbal José Torres.

A las 8:00 a.m., Torres señaló que había salido menos del 20% de los camiones que llevarían los materiales a los colegios electorales. A las 11:00 a.m., el PPD había enviado material electoral a 28 de los 110 precintos, mientras que el PNP trabajaba con el embalaje de los maletines desde el precinto 70 en adelante.

A las 3:00 p.m., antes de que se anunciara la suspensión de las primarias, los empleados que durante horas habían estado en el Centro de Operaciones Electorales de la CEE, en Hato Rey, empacando papeletas en los maletines que se enviarían alrededor de la isla dejaron sus puestos.

La posposición de las primarias fue apoyada por la gobernadora y aspirante a la gobernación por el PNP, Wanda Vázquez Garced, y los aspirantes por el PPD Eduardo Bhatia y Carmen Yulín Cruz Soto.

Mientras, el aspirante a la gobernación por el PPD Carlos “Charlie” Delgado Altieri y, por el PNP, el precandidato a la gobernación Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, coincidieron en que la votación debió haber continuado ayer.

“La decisión de paralizar el proceso de la primaria fue ilegal. No estoy de acuerdo con esa acción e insisto en que se debió continuar”, manifestó Pierluisi.

No obstante, suspender las primarias solo en los centros de votación que no recibieron el material electoral a tiempo y retomarlas otro día es el escenario más viable para hacer un balance entre proteger el voto de los ciudadanos que llegaron a emitir su sufragio y garantizar este derecho constitucional a los que no tuvieron una papeleta en sus manos, expresó el profesor de derecho electoral y exalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo.

“La única alternativa es respetar el derecho a voto donde las primarias llevan varias horas votando, y que han votado miles de puertorriqueños, haciendo una y dos horas de fila. No puedes invalidar eso. Donde no ha empezado la votación, se tiene que hacer a una fecha futura, cuando se pongan de acuerdo los partidos”, señaló Acevedo.

Como parte del acuerdo, tanto el PNP como el PPD acordaron que no se divulgarían ayer resultados de los colegios de votación que sí lograron cerrar la jornada. No obstante, anoche comenzaron a circular resultados preliminares extraoficiales.

Acevedo señaló que la nueva fecha para las primarias se estableció mediante un acuerdo entre el PNP y el PPD, el cual la CEE avaló.

No obstante, mover las primarias para el 9 de agosto -luego que estaban pautadas para el 7 de junio- requirió de la aprobación de una medida legislativa, lo que ayer levantó cuestionamientos sobre su legalidad.

“Yo sé que esto es ilegal, pero ¿qué logro con una sentencia que lo dice? Y ¿qué vamos a hacer con los que no han votado?”, sostuvo Pierluisi.

Tropiezos desde temprano

Decenas de centros de votación abrieron con horas de retraso ayer en la mañana debido a que no recibieron a tiempo las papeletas, lo que provocó que electores abandonaran los colegios electorales sin haber emitido sus votos. Aspirantes a puestos políticos hicieron reclamos durante todo el día en contra de los directivos de la CEE.

A la hora en que Ana Sosa llegó ayer en la mañana a la escuela Conchita Igartúa de Suárez, en Aguadilla, para votar en las primarias, miles de papeletas aún no habían salido del Centro de Operaciones Electorales de la CEE en Hato Rey.

“Estoy aquí desde las 7:10 a.m. y quería votar temprano para poder hacer otras diligencias, pero tenemos que esperar”, relató Sosa, que llegó al plantel antes que el material electoral. “Mucha gente se fue porque no quisieron esperar”, agregó la mujer.

En la escuela superior Doctor Gilberto Concepción de Gracia, en Carolina, temprano en la tarde, los funcionarios de colegio les ofrecían un número a las personas en un intento de establecer un orden, confiados en que recibirían papeletas en algún momento.

“Esto es un abuso, de verdad. Un atropello a los ciudadanos”, afirmó Neftalí Alicea. “Deben de botar a to’ esa gente que está bregando en el sitio de las elecciones porque no están haciendo su trabajo”, sentenció, molesto, el hombre de 66 años.

A eso de la 1:00 p.m., el Partido Popular Democrático (PPD) retiró los funcionarios de colegio que laboraban en los centros de votación de los municipios de Yabucoa, Maunabo, Patillas, San Lorenzo y Humacao, confirmó el representante Ramón Luis Cruz Burgos, pues las papeletas no llegaron.

Aunque San Juan no fue uno de los municipios afectados por la escasez de material electoral, aun así hubo complicaciones de largas filas en algunos colegios, en ocasiones de más de hora y media de espera, que forzaron a más de un votante a irse sin poder ejercer su derecho a votar.

“Aquí vino mucha gente y es por números, por lo de la pandemia”, comentó uno de los últimos en la fila en la escuela superior Gabriela Mistral, en Puerto Nuevo, y quien le tocaba de momento dar la mala noticia a los que llegaban de que tenían que prepararse para la larga espera.

“Yo entiendo que con la tecnología que existe, este sistema no responde a las necesidades que tenemos actualmente”, sostuvo, por su parte, Aida del Valle.

Aunque las papeletas llegaron a tiempo a Guaynabo, las máquinas de escrutinio electrónico ocasionaron dolores de cabeza en la ciudad.

Por otro lado, el titular interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Gabriel E. Corchado Méndez, reportó que en varios centros de votación no estuvo disponible la opción de votar por teléfono porque la CEE no incluyó los dispositivos necesarios.

Además de las nuevas reglas por las medidas para evitar contagios con el COVID-19, estas primarias del PPD y el PNP se realizaron bajo el nuevo andamiaje legal del Código Electoral aprobado en junio.

Aunque algunos elementos del estatuto aún no han entrado en vigor, sí se sintió el impacto de cambios como la eliminación de las vicepresidencias de la CEE y subsecretarías, lo que llevó al despido de funcionarios conocedores de temas electorales, señalo el catedrático auxiliar y director de Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana, recinto Metro, José Efraín Hernández Acevedo.

“Todo esto era previsible, se vio con los problemas que hubo el fin de semana pasado con los problemas en el voto adelantado de PNP”, indicó Hernández Acevedo. “Se hicieron anuncios hace días que no se habían entregado las papeletas. El presidente de la CEE ha demostrado que no tienen ningún liderato, pues lo que hacía era unos reclamos tímidos, no hay reclamo contundente. Si esa persona no se remueve de su puesto, para las elecciones generales lo que se pronostica es el mismo caos”, añadió.

Bajo el nuevo Código Electoral, todo el poder administrativo de la CEE ahora se concentra en el presidente, Juan Ernesto Dávila Rivera. Mientras, los comisionados electorales de los partidos políticos solo toman decisiones sobre asuntos puramente electorales, no de administración.

Sin embargo, la cadena de eventos que desembocaron en el caos de ayer comenzaron antes que se firmara el nuevo Código Electoral el 20 de junio, sentenció el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos.

El comisionado electoral del PIP indicó que desde que Dávila Rivera fue confirmado como presidente de la CEE, en noviembre de 2018, descontinuó las reuniones semanales que tenían los directivos de las áreas que manejan asuntos electorales.

“Ese tipo de reuniones, además de que aceleran los trabajos, evita que tal vez alguna oficina no esté al tanto de lo que está haciendo otra y se hace todo más coordinado. Esto ha sido un enorme fallo”, indicó Aponte Berríos.

Asimismo, el despido de funcionarios experimentados en procesos electorales anteriores, la contratación de funcionarios sin conocimiento en temas electorales y la falta de presupuesto empeoraron todo, argumentó Aponte Berríos.

“No teníamos que inventar la rueda, la rueda está inventada. Desde 1983 (año de creación de la CEE) nunca había dado problemas y ahora se presentaron una serie de factores que complicaron el proceso”, sentenció el comisionado del PIP.

Reparten culpas

El presupuesto certificado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para este año fiscal 2020-2021, asignó $37.9 millones para la CEE. Eso, en año electoral, es equivalente a lo que se gastaba en períodos no electorales. En comparación, en el año fiscal 2016-2017, se gastaron $61.6 millones, según el portal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

La CEE había solicitado $13.4 millones para las primarias locales y la JSF solo asignó $5.4 millones.

La JSF se expresó ayer “profundamente consternada ante el proceso disfuncional” que ha prevalecido en la contienda primarista y buscó librarse de cualquier responsabilidad, al señalar que el organismo fiscal aprobó todas las solicitudes de fondos que hizo la CEE.

Según la JSF, los fondos para los materiales de votación de la primaria se aprobaron el pasado 16 de marzo, es decir, alrededor de tres meses antes de la celebración del evento, inicialmente programado para el pasado 7 de junio.

“La junta se ha asegurado de que la CEE tenga todos los recursos que necesita para garantizar unas elecciones seguras y eficientes”, indicó el organismo fiscal.

Ayer, el presidente de la CEE no estuvo disponible para entrevista con este diario, a pesar de múltiples peticiones. Pero ante las críticas a su gestión, Dávila Rivera se expresó en un par de entrevistas radiales, aunque ofreció expresiones contradictorias.

A eso de las 4:30 p.m., el presidente del organismo electoral rechazó, en una entrevista en la emisora WKAQ, salir del cargo en medio del proceso primarista y responsabilizó a los comisionados electorales del PNP y PPD por el caos, así como a la imprenta Printech.

“Los maletines no salieron por completo, tuvimos un retraso de la imprenta. Es importante aclarar que esa imprenta es exclusiva de Dominium (la empresa que da mantenimiento a las máquinas de escrutinio electrónico) y ellos no han certificado a otra imprenta, de manera que nosotros estamos obligados suscribir con ella la impresión de esas papeletas”, manifestó Dávila Rivera.

No obstante, en una entrevista con la emisora NotiUno pasadas las 5:00 p.m., Dávila indicó que la renuncia luego de las primarias “es algo que estoy contemplando, que estoy analizando”. Esas declaraciones las dio luego que la gobernadora Vázquez Garced manifestara en conferencia de prensa que debía renunciar a la presidencia de la CEE.

Si Dávila Rivera dejase el cargo, se crearía un vacío de poder al tope de la CEE, pues el Código Electoral eliminó las vicepresidencias y no existe una clara línea de sucesión, acotó Aponte Berríos.

“Ahora es fácil decir ‘el presidente es el culpable’. Sí, el presidente ha demostrado incompetencia, pero esto es todo un andamiaje electoral... Cada cual tiene su cuota de responsabilidad”, expresó el ex comisionado electoral del PPD Guillermo San Antonio Acha, en referencia al rol que juegan los partidos políticos en este proceso primarista.

El catedrático de la Inter Hernández Acevedo argumentó que, antes de las elecciones generales de noviembre, se debería enmendar la llamada reforma electoral para evitar el caos de ayer.

“Se debería pedir la renuncia al juez presidente de la CEE y considerar, seriamente, convocar una sesión extraordinaria de la Legislatura para que devuelvan el balance electoral de la CEE, que se restauren las vicepresidencias que se eliminaron”, sentenció el también abogado.

A juicio del excomisionado electoral del PPD Miguel Ríos, existen fundamentos suficientes para entender que el presidente de la CEE incumplió con sus funciones y, por ende, debe ser sacado del cargo.

“Qué más que un proceso democrático que se detiene por primera vez en Puerto Rico por la incapacidad de manejar administrativamente el proceso”, sostuvo Ríos a El Nuevo Día.

