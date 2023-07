Con el llamado a construir una “agenda puertorriqueñista y multisectorial”, Carlos “Charlie” Delgado Altieri se enfila a comenzar a trazar, esta noche, en su natal Lares, la ruta que espera seguir en su aspiración a ser nuevamente el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) en las elecciones generales de 2024.

El excandidato a la gobernación y actual vicepresidente del PPD será hoy, viernes, el orador principal en la actividad de conmemoración del 85 aniversario de la fundación de esa colectividad, en lo que supondrá el primer discurso que ofrece tras oficializar, el jueves de la semana pasada, su intención de figurar por segunda ocasión en la papeleta a la gobernación por la Pava.

“Creo que hace falta un llamado a la convergencia social, un llamado a que, aun dentro de las diferencias, que siempre han existido y van a seguir existiendo, podamos llegar a lo que en otras épocas era viable, que es lograr convergencia en asuntos trascendentales para el país”, destacó vía telefónica con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

En esa línea, se mostró a favor de “tender puentes” con grupos políticos y de la sociedad civil para buscar acuerdos en temas como la economía, seguridad pública, salud y educación.

“Llegó el momento, ante tanta polarización que nos está afectando la vida a todos, de buscar líneas de comunicación y acción entre todos los grupos, políticos y no políticos, buscar esos acuerdos, buscar esos consensos”, agregó.

En su discurso, compartido con este diario, el también exalcalde de Isabela plasma algunas de las que serían sus prioridades de llegar a La Fortaleza. Como norte, resalta la “batalla contra la inequidad social”, así como su intención de reformar el sistema de salud, fortalecer a la Universidad de Puerto Rico y reestructurar el Departamento de Educación.

Por otro lado, menciona la necesidad de frenar “la corrupción rampante que nos arropa”, en referencia a los múltiples alcaldes arrestados este cuatrienio por las autoridades federales por corrupción pública. De paso, habla de fiscalizar a LUMA Energy y parar “los aumentos desmedidos en los servicios básicos”.

“Gobernar a un país no es tarea fácil, y estamos en un momento en donde ya no hay tiempo que perder, ni espacio para aprender ni oportunidades para improvisar”, añade.

“ Llegó el momento, ante tanta polarización que nos está afectando la vida a todos, de buscar líneas de comunicación y acción entre todos los grupos. ” Carlos “Charlie” Delgado Altieri

El discurso de Delgado Altieri se da, además, en el marco de la conmemoración de los 71 años del Estado Libre Asociado (ELA), cuya actividad oficial será el martes, en Aguada, y tendrá como orador al presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, quien también se perfila como un posible aspirante al cargo de gobernador.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Delgado Altieri –quien ha reiterado en estos días que no favorece un proceso primarista– hace un llamado a la unión, al tiempo que señala la importancia de “encaminar los cambios que se necesitan seleccionando la gente adecuada que nos dirija”.

También, exhortó a los seguidores de su colectividad a asistir a la actividad del 25 de julio en Aguada, a la que acudirá. “Vamos a estar allí con nuestro presidente escuchando su mensaje sobre el ELA y siendo parte del evento, claro que sí”.

Cuestionado sobre el planteamiento de que busca apoderarse de la presidencia del partido, respondió que cree en la “convergencia” y abrir el paso al diálogo.

“Yo me hago disponible, como sé que otros compañeros se han hecho disponibles. (…) No es antagónico, ni es doble discurso, ni es que soy ambivalente cuando digo que me hago disponible, pero, a la misma vez, entiendo que hay que buscar diálogo y convergencia interna, sentarnos los posibles candidatos… y discutir nuestras perspectivas. Y de un ejercicio sano, poder articular quién puede ser la figura, evitando las primarias, que no nos convienen, para componer un equipo de trabajo político que nos ayude a exponer la agenda del Partido Popular efectivamente”, planteó.

“Eso (una primaria) ya yo lo viví, y el resultado está ahí”, comentó en referencia al resultado de las pasadas elecciones, donde obtuvo el 31.75% del favor del electorado y perdió ante el gobernador Pedro Pierluisi por una diferencia de poco más de 19,000 votos.

PUBLICIDAD

Delgado Altieri aprovecha su mensaje en el pueblo lareño para criticar la gestión de Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González, al señalar que esta administración ha servido a “unos pocos, mientras abandonan a muchos”.

Celebra, por otro lado, la generación de políticos de la década de 1940 –liderada por Luis Muñoz Marín– que fundó la Pava el 22 de julio de 1938, un partido que describe en su alocución como el “instrumento de cambio social más importante en la vida de este pueblo”.

Sobre la educación con perspectiva de género, tema que le impactó adversamente el pasado ciclo electoral, adelantó que en las próximas semanas espera pronunciar su postura sobre el particular. “En este espacio de análisis que tuve luego de las elecciones, me reuní con grupos religiosos, me reuní con grupos que representan la comunidad LGBTT. Fueron diálogos que me nutrieron sobre el tema, y me da un entendimiento… de cómo podemos ser efectivos en atender estos temas y darle espacio a esa diversidad”.

Delgado Altieri, quien dijo que solicitó a Ortiz una reunión entre los posibles aspirantes al máximo escaño electoral, espera visitar más pueblos en los próximos meses y reunirse con organizaciones de base comunitaria, como parte de su intención de aspirar a la gobernación.