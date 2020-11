El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos Delgado Altieri, le pidió hoy a los funcionarios de la colectividad que no abandonen la mesa de escrutinio y le pidió “transparencia" a la Comisión Estatal de Elecciones en el conteo de los votos.

Delgado Altieri ofreció hoy una conferencia de prensa en la sede del PPD, en la que enfatizó que no le cedía la victoria al candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi.

“No concedo victorias al licenciado Pierluisi, porque recordemos que nadie lo certificó, él mismo se declaró ganador de esta contienda. Yo no voy a decir que tengo o no tengo posibilidades, vamos a esperar que los votos se cuenten. Tenemos que velar todos por la democracia de este país y que se cuente hasta el último voto", expresó Delgado Altieri

Pierluisi suma 390,330 votos y un 32.68% tras contabilizarse 95.69% de los colegios electores. En segundo lugar está Delgado Altieri, con 376,226 y 31.50%.

Ayer, Delgado Altieri publicó en las redes sociales que habían encontrado nueve paletas de maletines que, supuestamente, tenían más de 50,000 votos por contar. La CEE desmintió esta mañana esa cantidad, al explicar que algunos maletines contenían material electoral, y no papeletas. Delgado Altieri reconoció que erraron en su estimación inicial.

“Recordemos que estos son procesos que están ocurriendo en el momento, nos enteramos ya entrada la noche. Obviamente me comunico inmediatamente con mis comisionados, me confirman que sí, que habían aparecido. Y que había sido recientemente, que se habían identificado y que iban a comenzar entonces a verificarlas. Fueron a verificarlas y se dan cuenta entonces que hay material que no está vivo y hay material vivo. Es decir, que hay papeletas allá adentro. No lo podemos precisar, pero se estima que existan 250 papeletas por maletín. O sea, que si estamos hablando de 280 maletines, a razón de 200 o 250 papeletas, son números significativos”, explicó.

"De principio se asumió y se presumió que todas eran material vivo”, reconoció.

Por otro lado, Delgado Altieri comentó que se mantiene en la presidencia del PPD.

“Voy a continuar en la presidencia del Partido Popular, yo tengo una responsabilidad con este partido y no hay razón para dejar la presidencia”, enfatizó.

