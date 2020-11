El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, no descartó que la controversia que existe, principalmente en la contabilización y la divulgación de resultados en la papeleta estatal, terminé en los tribunales del país.

Esto si no quedara complacido con la investigación que le solicitó formalmente al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, sobre el asunto que plantea que habría sobre 14,800 papeletas de diferencia entre la papeleta estatal y las boletas por las otras contiendas.

“Si no nos es satisfactoria, pues esto podría terminar en los tribunales. ¿Cuál va a ser la determinación de un tribunal ante un escenario nuevo, único? Pues, obviamente no lo sabemos, si eso resulta después en la anulación de las elecciones”, expresó delgado Altieri concluida la reunión de la junta de gobierno del PPD donde se discutieron varios temas, entre ellos la contienda electoral del pasado 3 de noviembre.

“Hay una disparidad significativa de sobre 14,800 papeletas estatales más que el número de papeletas legislativas, municipales y de plebiscito. Nosotros hicimos un ejercicio de rastrear estas diferencias las cuales provienen prácticamente del voto adelantado de correo y domicilio, en las unidades 77-1, 77-2 y 77-3 de cada precinto. En esos colegio la diferencia es altamente significativa…”, aseguró el líder de la Pava al sostener que lo ocurrido “es sospechoso”.

Delgado Altieri reconoció que la investigación probablemente no cambiará los resultados en la contienda por la gobernación, donde Pedro Pierlusi resultó favorecido por 16,934 votos adicionales a los obtenidos por el candidato popular, pero si están en juego varias alcaldías, así como escaños legislativos. “No sé qué pueda ocurrir ahí...pero obviamente esto trastoca la democracia”, señaló.

Dijo que, al momento, el presidente de la CEE no ha respondido oficialmente la petición. “Vamos a estar solicitando una contestación a la carta y que se nos indique quién y cuándo comienza esta investigación”, señaló. De no haber una contestación mañana, martes, o que esta no sea satisfactoria, anticipó que “estaremos tomando otras determinaciones”, las cuales no adelantó.

Rosado Colomer, sin embargo, había indicado en entrevista con El Nuevo Día que el resultado final de esa investigación probablemente "va a tener que esperar al resultado final del escrutinio. Dijo que había referido la petición a uno de sus ayudantes para que analizara a qué obedecen las discrepancias en las cifras.

“Todos sabemos que este proceso ha sido uno altamente cargado de irregularidades e irregularidades bien sospechosas de fraude. Estas denuncias no son únicas del Partido Popular. Lo han denunciado todos los partidos de minorías que hemos participado en este proceso eleccionario”, estableció al insistir que habían anticipado escenarios como este debido a la aprobación del nuevo Código Electoral.