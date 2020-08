Nota del editor: Tercera de una serie de entrevistas a todos los precandidatos a la gobernación, tanto por el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista. Pendientes a elnuevodia.com para la próxima entrega.

Como si ser uno de los protagonistas de la histórica campaña política por la candidatura a la gobernación en el Partido Popular Democrático (PPD) no fuera suficiente ajetreo para Carlos “Charlie” Delgado Altieri, además es espectador de una contienda que le causa casi tantos nervios, o quizás más, que la suya: la de su hijo por la alcaldía de Isabela, que él abandonará en enero.

Desde afuera debe mirar cómo Carlos, el mayor de sus tres hijos, se abre camino en un escenario en el que él entró en 1996 y, contrario a lo que como padre siempre ha hecho, en esta ocasión, no lo puede guiar.

“He estado muy poco en las actividades de él, pues por eso de mantener claro que papá no está interviniendo en esto ni está forzando nada, pues me he mantenido bien distante de la campaña”, expresó Delgado Altieri.

“Uno como padre trata de proteger y no me dio resultado, él estaba muy convencido que quería dar este paso. Cuando me explica sus razones y su convicción de hacerlo, le dije ‘tú eres un hombre ya, tienes totalmente mi apoyo, sé que lo puedes hacer... yo quiero ayudarte en esto’; y me dijo, ‘pues no, no me vas a ayudar en eso, lo voy a hacer yo’”, relató, al destacar que -a diferencia de otros- no se planteó renunciar a la silla municipal para facilitar que su hijo terminara el cuatrienio en el puesto.

El alcalde de Isabela por más de 20 años estrenó en este ciclo electoral sus aspiraciones a un puesto nacional. Está al centro de las primeras primarias que celebrará el PPD por la candidatura a la gobernación. Eso lo ha sacado de la región geográfica en la cual es ampliamente reconocido para presentarse ante electores que por años han tenido en su radar a sus dos contrincantes.

“(La campaña) demanda de nosotros mucho tiempo en la calle, mucho tiempo de planificación, de hacer presencia en las comunidades”, señaló.

Fuera del estrés de la política partidista y todo el trabajo en la administración municipal isabelina, su familia está al centro de su vida. Es padre de tres hijos adultos, Carlos, Astrid Marie y Patricia. Su esposa, Rosa María Irizarry Silvestrini, falleció en octubre de 2017, pero está presente en toda conversación.

“Todas las semanas buscamos cómo vernos un sábado, un domingo, y compartir unas horas en familia. Buscamos siempre esa oportunidad en familia de compartir, de reunirnos, de dialogar nada de política, o lo menos posible de política, y todo lo que tiene que ver con los asuntos de los niños, las escuelas, preocupaciones y ocupaciones personales”, sostuvo.

Habla con orgullo de sus tres hijos. Patricia es farmacéutica y siempre “ofrece sus opiniones”, que en ocasiones “chocan” con la campaña, reconoció el aspirante a gobernador. Astrid Marie es abogada y se ha convertido en una de sus principales asesoras extraoficiales, “casi como una primera dama”, señaló.

Pero la sonrisa no abandona su cara cuando la conversación se enfoca en sus nietos. Ahí su rostro se transforma. Se desborda en elogios para Angelina Isabel, Carlos Francisco y José Gabriel, quienes -reconoció- están “motivados y entusiasmados” de ver a su abuelo aspirar a la gobernación.

“Son niños activos, inteligentes y, sobre todo, muy conscientes de la realidad y de su entorno. Eso me gusta mucho porque tienen mucha sensibilidad hacia las necesidades de la gente”, expresó. “Pero, como hacíamos Rosa y yo con nuestros hijos, les hablamos de la realidad de la política, de lo difícil que es el mundo de la política y que a veces se viven experiencias que no son nada de agradables y que no pueden tener, si escuchan hablar mal a alguna persona de abuelo, no pueden ripostar nada, no pueden comentar nada, se tienen que quedar calladitos. Eso ha sido algo muy lindo también, porque puedo ver en ellos esa tolerancia y mantener una ecuanimidad. Eso es muy bonito en ellos”, añadió.

Esa tolerancia no solo la exige a los más pequeños de su familia, sino también a los mayores. A sus tres hermanos -él es el menor de cuatro hijos-, les insiste en que no guarden resentimiento por los ataques políticos que se dirigen en su contra.

“ Creo que con esta experiencia se ha fortalecido aún más la unión de la familia y eso me alegra mucho ” Carlos Delgado Altieri, precandidato a la gobernación por el PPD

“Tengo que estarlos controlando, que no me escriban en las redes, que no comenten nada. Que no se me salgan de control con todo lo que leen. Es difícil para ellos porque le están dando golpes a su hermano, pero trato de que no contesten”, relató con una sonrisa.

La pandemia del coronavirus detuvo el ritmo tradicional de su campaña política. Retomó las caravanas y encuentros en verano, pero el aumento de contagios de COVID-19 puso un detente a eso en julio. Lo que más resiente es la distancia que ha tenido que mantener de su madre.

“Como estoy en una actividad muy expuesto, en calle, mantengo una distancia de ella... Los echo mucho de menos porque nuestra familia es una muy unida, de siempre. Extraño mucho ese compartir con la familia”, indicó.