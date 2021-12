El senador y aspirante a la alcaldía de Guaynabo, Carmelo Ríos, aseguró hoy que, de resultar con el favor del pueblo en la elección especial para llenar la vacante dejada por Ángel Pérez, auditará el sistema de compras municipal, así como la adjudicación de contratos para la adquisición de bienes y servicios en el ayuntamiento.

Dijo que se trata de una medida dirigida a establecer un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo enmarcado en la transparencia de las transacciones. “La transparencia en el servicio público tiene que ser la norma y en Guaynabo será así. Nuestro pueblo conocerá qué fondos tiene la administración municipal, cuáles son sus objetivos y como se desembolsan. La transparencia se práctica, no se dice..., expresó Ríos.

Ríos -quien asegura no es el candidato de la maquinaria del Partido Nuevo Progresista (PNP)- dijo que también realizará una auditoría de las finanzas y el estado de todos los programas y proyectos municipales, independientemente de su fase de construcción y estudiará los detalles de los fondos federales para la recuperación y reconstrucción tras los huracanes Irma y María.

El también senador aseguró que escuchará las ideas y conceptos de los empleados municipales. “Luego de evaluar toda la operación, nos enfocaremos en el desarrollo de un Plan Estratégico Municipal que nos sirva de hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo. Como indiqué, esto lo vamos a hacer durante los primeros días de gestión administrativa”, añadió el senador.

Sostuvo que, contrario a su primera aspiración a la alcaldía de Guaynabo durante la elección especial del 2017, ahora tiene una mayor madurez. “Estoy seguro que puedo hacerlo...si yo no aspiraba, como lo voy a hacer, a la alcaldía de Guaynabo, después me iba a lamentar de qué pude haber hecho algo y no lo hice, que me quede afuera, quizás en un comfort zone...tengo muchos deseos de servir, de trabajar, de poder construir”, expresó.

La elección especial para ocupar la silla de Guaynabo está pautada para el próximo 15 de enero. “No me voy a sentar, voy a seguir caminando y voy a trabajar con transparencia, con auditorías y a garantizar que la gente del saque sepa que este juego cambió, que ahora están incluidos en la ecuación de la toma de decisiones”, sostuvo el también secretario general del PNP.