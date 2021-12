El representante penepé por acumulación, José Enrique “Quiquito” Meléndez aseguró esta mañana que no ha tomado una decisión sobre si aspiraría a ocupar la eventual vacante en la alcaldía de Guaynabo, pero igualmente indicó que lo está considerando, a raíz de múltiples acercamientos que dijo haber recibido ayer de varios sectores del municipio.

El alcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero, acusado ayer por corrupción a nivel federal, no ha hecho oficial su renuncia a la poltrona municipal. Si el Partido Nuevo Progresista (PNP) siguiera el mismo calendario que aplicó cuando surgió la vacante en Cataño y, si Pérez Otero renunciara hoy, la apertura de candidaturas para la elección en Guaynabo, que se realizaría entonces el 9 de enero, abriría el 14 de diciembre y cerraría el 17 de diciembre.

Ayer se anunció que el evento se realizaría el 8 de enero, pero fue movido un día, supo este diario, debido a que la renuncia de Pérez Otero no se concretó.

El Nuevo Día supo que el exrepresentante Antonio Soto, quien representara sectores de Guaynabo, Cataño y Bayamón en la Cámara, igualmente está considerando ser candidato. Soto, quien renunció a su escaño a principios de este año y actualmente está administrando dos funerarias propiedad de su familia, no ha contestado llamadas de este diario.

Soto, de hecho, llegó a aspirar en el 2017 para sustituir a Héctor O’Neill en la alcaldía pero se retiró de la contienda que finalmente quedó en manos del eventual ganador, Pérez Otero y el senador Carmelo Ríos.

Ayer, Ríos no confirmó ni negó que aspire a ser el nuevo alcalde guaynabeño y se limitó a indicar que ayer no era el día para contestar esa pregunta. Hoy no ha contestado llamadas de este diario.

También se mencionan otras figuras como el presidente de la Asamblea Municipal, Carlos Martínez; la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Mariela Vallines y Ricardo Aponte, quien ha aspirado en el pasado a la alcaldía.

En el caso de Meléndez, dijo que hoy “no estoy aspirando a nada”, pero que igualmente entiende responsable de su parte “escuchar y considerar’.

“Eventualmente, si fuera necesario, tomaría una decisión. Este es un momento de escuchar y estar abierto a la posibilidad”, dijo Meléndez. Cuando se le indicó que no hay duda de que tendrá que tomar una decisión ante la eventual renuncia de Pérez Otero, insistió en que no ha tomado una determinación.

“La realidad del caso es que esto no estaba en el radar”, dijo Meléndez al asegurar que nunca había contemplado aspirar a la alcaldía.

“¿Se inclina a aspirar al cargo”?, se le pregunto.

“Ángel Pérez va a renunciar tarde o temprano. El asunto es que hay un proceso de escuchar, ver cuál es la reacción de la gente. Con unas llamadas uno no puede tomar una decisión y hay que hacer un análisis más amplio”, dijo Meléndez. Preguntado en qué consistía ese análisis más amplio, es refirió a consultar con el liderato político penepé en Guaynabo y con mentores políticos.

“Quiero consultar con diferentes sectores aquí en la ciudad” dijo al señalar que ha recibido acercamientos de comerciantes, parte del liderato político penepé en el pueblo y de empleados municipales. “La gente me está haciendo acercamientos y lo que estoy diciendo es que quiero saber si hay algo más detrás en cuanto apoyo”.

“Ayer esto fue una locura”, dijo al referirse a las llamadas que recibió.