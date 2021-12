Convencido de que no cometerá los errores de la pasada elección especial por la alcaldía de Guaynabo y con la bendición de sus padres que sufrieron dicha contienda en el 2017, el senador penepé Carmelo Ríos Santiago confirmó que nuevamente aspirará a la posición, esta vez en sustitución del renunciante Ángel Pérez Otero.

“Soy de aquí, conozco la gente de aquí, almuerzo aquí, tengo mi familia aquí y luego de haberlo considerado, sin mirar el posible riesgo político de la carrera, sino mirando lo que tengo que hacer... mirando el futuro y las consecuencias que eso conlleva como el sacrificio humano y familiar y después de haber hablado con mami y papi ayer (el viernes), pues te digo que voy a aspirar a ser alcalde de Guaynabo”, indicó Ríos Santiago en una entrevista con El Nuevo Día en su residencia.

Ríos Santiago debutó en la política en el 2000 como asambleísta municipal en Guaynabo y cuatro años más tarde como senador por el distrito de Bayamón.

Se espera que Ríos Santiago, quien al momento de la entrevista no había compartido su decisión con el presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, tenga que competir con figuras como los representantes José Enrique Meléndez y José “Pichy” Torres Zamora, entre otros posibles candidatos.

Se espera que hoy el directorio del PNP escoja la fecha de la elección especial.

“Será una competencia entre compañeros y compañeras. Será dinámica y espero que sea una competencia de altura. Todos tienen sus capacidades... pero te garantizo que ninguno tiene el corazón de guaynabeño que tengo yo para echar esto hacia adelante”, dijo Ríos Santiago, el mayor de tres hermanos.

Ríos Santiago reconoció que hay “mucha desconfianza” en el electorado de Guaynabo, que ha visto cómo sus pasados dos alcaldes han caído en desgracia. Uno, Héctor O’Neill, estuvo rodeado de controversias y señalamientos graves de todo tipo y Pérez Otero se proyectó públicamente como una figura limpia y buen administrador.

Ambos fallaron, Pérez Otero según la fiscalía federal por cometer actos de corrupción.

“Conozco la gente de aquí y veo la vergüenza ajena cuando los miro y veo el shock en que todos estamos porque no pensábamos que esto sucediera”, sostuvo Ríos Santiago “Reconozco el reto que eso conlleva y el riesgo que conlleva... tengo que anteponer lo correcto versus lo que es acomodaticio para mi. Dirán que es fácil para mí quedarme en el Senado y dejar que esto pase, pero no”, agregó.

Ríos Santiago indicó que cuando decidió ser el sustituto de Héctor O’Neill en el 2017 lo hizo porque aspiraba a crecer en su carrera política, pero cometió errores. Se refirió a que su campaña fue “prestada”, al tratarse de una estructura política que, dijo, nunca pudo manejar ya que se trataba de la estructura del pasado alcalde. Reconoció que el electorado lo vinculó con O’Neill, quien llegó a presentarse por breves minutos durante la inauguración del comité de campaña de Ríos Santiago en el 2017.

“No hice los actos afirmativos que debí haber hecho, pensando que políticamente me era ventajoso. Ahora el camino es más empinado”, dijo al asegurar que en esta ocasión hará una campaña diferente, sin avanzadas, sin pautas de miles de dólares en los medios. y sin “grandes anuncios y despliegues”

“La gente busca transparencia y alguien que trabaje y trabaje, pero eso tiene que venir acompañado de experiencia y capacidad”, dijo. Santiago Ríos aseguró que, de llegar a la alcaldía habrá “transparencia total” en el gobierno municipal en asuntos tan claves como las contrataciones y los procesos de subasta. Dijo que impulsará el deporte en el municipio y el uso de la energía renovable.

Ríos Santiago indicó que, de prevalecer en la contienda, le gustaría mantenerse como Secretario del Partido Nuevo Progresista, donde ha encaminado el proceso de reorganización. Dijo que esa decisión estaría en manos del Pierluisi, quien él anticipa nombraría al subsecretario Gabriel Rodríguez Aguiló como secretario interino tan pronto se abran las candidaturas y durante la campaña.

Dijo que le gusta su trabajo como legislador, pero argumentó que como alcalde puede dejar un legado y, según dijo, “transformar comunidades”.

“Allá (en la Legislatura) es un cuerpo colegiado y funciona, pero aquí puedes resolver asuntos de una casa, de una comunidad”, dijo.

Con su decisión, también abandonaría posiciones que actualmente ocupa en entidades de Estados Unidos que agrupan legisladores.

El equipo de campaña de Ríos Santiago estará integrado por su esposa Aida Márquez, el abogado Edgar González, Joe Rodríguez (amigo), Melvin Morales (primo que trabaja con él). “La gente que ha crecido conmigo”.

Ríos Santiago fue derrotado en el 2017 por Pérez Otero por un margen de 40%.

“¿Por qué pensar que esta vez tendrá el favor del elector?”, se le preguntó.

“Estoy mucho más preparado y más maduro. La experiencia de no haber sido favorecido me dio una perspectiva diferente de poderme levantar... de hacer introspección y ver qué estaba pasando. Sería mejor alcalde ahora que en aquel momento y no le debo nada a nadie”, dijo Ríos Santiago. “Iré con las manos limpias”.

De 48 años, Ríos Santiago se crió en el camino que lleva como nombre su apellido y luego la familia inmediata se movió al sector Canta Gallo. El resto de su familia por parte de la línea de su padre, Carmelo Ríos Nazario, es del camino Los Ríos, mientras que su madre, Lydia Esther Santiago, es natural del barrio Sonadora.

Ríos Santiago se conmovió al borde de las lágrimas al recordar la campaña de 2017 que, según dijo, fue particularmente dura para sus padres, quienes le dieron la bendición nuevamente. Dijo que fue una elección “injusta”, no por el resultado, pero sí por ataques que sufrió.

“Si papi decía que no corriera, no corría”, dijo.

Ríos Nazario dedicó gran parte de su vida a la confección de colchones, primero como empleado de una fábrica y luego fundando una propia, Matress Taíno Santiago. Santiago trabajó en la empresa Grana, ubicada en Guaynabo.