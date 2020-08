“Aguanta boricua, aguanta sin miedo en esa fila… quédate ahí. Quédate. No le des al PNP (Partido Nuevo Progresista) la satisfacción de decir que en el Partido Popular votaron tres a cuatro personas. No le des al PNP el triunfo en el día de hoy.

Con esta suplica a sus electores reaccionó hoy la precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz, al desmadre que hay en colegios de votación de toda la isla luego que se registraran atrasos en sus aperturas por la falta de entrega de materiales electorales.

“Me llegan informes de todos lados de Puerto Rico que hay colegios que no han abierto porque las papeletas no han llegado. Quédese en el colegio. Si quieres un cambio verdadero, quédate en el colegio. Espera las papeletas y vota sin miedo”, le solicitó Cruz a los electores populares a través de un vídeo en vivo que colgó en su página de Facebook pasadas las 9:00 de la mañana. Dijo que, según información que le fue provista, los materiales no habían llegado a pueblos como Salinas, Cayey y Cabo Rojo.

La alcaldesa de San Juan le pidió a la ciudadanía que se mantuvieran en los colegios siguiendo el distanciamiento físico requerido y el uso de mascarilla. “Llévate tu botellita de agua, pero quédate”, repitió en varias instancias.

“Están contando en el PNP, esa gente que se roban todo, están contando con que no hayan papeletas en los colegios del Partido Popular y que la gente se canse, que no tengas aguante, que no tengas agallas. Demuéstrale que no… que este país está cansado de las cosas que pasan”, manifestó con notable enojo.

También tuvo palabras para los funcionarios electorales que desde tempranas horas de la mañana aguardan en los colegios para velar porque los procesos se lleven a cabo sin irregularidades.

“A los funcinarios electorales, sobretodo a los que son de la campaña de ‘Sin Miedo’, gracias por fortalecer la democracia en el día de hoy… protejan todos los votos: los míos, los de Eduardo y los de Charlie”, exhortó.

“Ese es el Partido Popular…aquí no nos robamos las elecciones de nadie. Si soy yo la que gano, bien. Si ganan los otros dos ese es tu deseo”, agregó.

Finalmente, abogó por un voto a su favor aludiendo a que puede ofrecerle a la isla una “patria distinta”.

“Yo sé que quieres una patria distinta, pues vamos a votar sin miedo. Quédate en la fila. Si las papeletas no han llegado: te quedas y aguanta. Peor sería aguantar a un Partido Popular que no pueda ganar las próximas elecciones o peor sería aguantar cuatro años más de estos pillos y estos corruptos”, acotó.

“Tú esperas en Disney (parque de atracciones en Orlando) horas para entrar a los carritos. Esperas en el cine para ver las películas. Oye, espera hoy para darte una oportunidad a ti y a tus hijos con un cambio verdadero… vota sin miedo, vota sin miedo… olvídate de lo que dicen y vota de corazón”, culminó.