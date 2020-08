La aspirante a la candidatura por la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz, rechazó hoy la decisión del Tribunal Supremo, pero sostuvo que acatará lo ordenado por el máximo foro del país.

“El decidir que se validen unos votos y otros no, no es la decisión correcta. Los electores pudieron confundirse con toda la información conflictiva que surgía momento a momento y perder la oportunidad de ejercer el voto por creer que su colegio estaba cerrado. No estoy de acuerdo, pero mi campaña acatará la decisión con respeto”, indicó a El Nuevo Día en declaraciones escritas.

La ejecutiva municipal de la capital había expresado que el proceso de primarias debe comenzar desde cero. El Tribunal Supremo, por su parte, determinó de forma unánime que la votación debe retomarse el domingo en aquellos centros de votación que no pudieron abrir debido a los problemas que enfrentó la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para entregar a tiempo las papeletas.

En lo que sí coincidió Cruz con el Supremo es en la determinación de que no se divulguen los resultados de los colegios en los que no se pudo votar. “Los votos emitidos no se deben contar porque el proceso no ha terminado y es una forma de influenciar a la mayoría del país que no ha votado”, dijo hoy más temprano en su cuenta de Twitter.

“Esta semana los populares han podido observar quién veló por sus intereses personales y yo que estuve dando la batalla para respetar tu voluntad. El Partido es un instrumento del país y ese país tiene que convertir la indignación en votos para construir una nueva patria”, agregó la alcaldesa de San Juan.