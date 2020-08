Aunque el Tribunal Supremo determinó paralizar el conteo de los votos de los 36 precintos donde los electores del Partido Popular Democrático (PPD) sí pudieron votar el domingo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, aseguró este miércoles que está en contra de que la colectividad divulgue los resultados de las primarias.

De acuerdo con la precandidata a la gobernación por la Pava, hacer públicos los resultados podría inflcuenciar en la elección.

“En la Junta de gobierno del PPD expresé que los votos emitidos NO se deben contar pq el proceso NO HA TERMINADO y es una forma de influenciar a la mayoría del país que no ha votado. El PPD decidió contar. No creo que es lo correcto”, estableció a través de su cuenta de Twitter.

La ejecutiva municipal de la capital ha expresado anteriormente que el proceso de primarias debe comenzar desde cero, pese a que sus contrincantes, el senador Eduardo Bhatia y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, han reclamado que los votos se cuenten y que el resultado se publique antes de que las primarias terminen el próximo domingo.

PUBLICIDAD

El lunes pasado, la Junta de Gobierno del PPD acordó el lunes exigirle a la CEE, a través de la Junta de Primarias, que los votos emitidos el domingo sean validados, contabilizados y que se divulguen los resultados. Asimismo, el organismo rector de la colectividad también aprobó otra moción para exigirle a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que declarara feriado mañana, jueves, para que culmine el proceso primarista.