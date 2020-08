La precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto, solicitó hoy que se suspenda hasta el próximo fin de semana el proceso primarista -ante el retraso en la entrega de papeletas en colegios electorales de toda la isla-, al tiempo que adjudicó responsabilidad sobre lo ocurrido a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a quien llamó “corrupta”.

“Wanda Vázquez ha asesinado la democracia del pueblo de Puerto Rico… ha sido incapaz de asegurarle a los puertorriqueños el único atisbo de democracia que nos quedaba, porque miren que nos habían ya quitado la democracia con la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo Cruz a su llegada al colegio Dáskalos, en Cupey, donde ejerció su derecho al voto, a pesar de solicitar la suspensión de los procesos.

Agregó que el retraso en la entrega de material electoral en pueblos alrededor de Puerto Rico “tiene que revolcarle las entrañas a cualquier puertorriqueño de cualquier partido” y calificó lo ocurrido como una artimaña de la gobernadora para entorpecer la pulcritud del ejercicio electoral y “robarse las elecciones”. Señaló que la recién firme de la Reforma Electoral abrió paso a lo ocurrido hoy en el país.

PUBLICIDAD

“Esto es parte de la ambición de Wanda Vázquez porque sabe que no tiene los votos… ella está aquí de carambola porque Pedro Rosselló engendró a uno que se llama Ricardo Rosselló que es un corrupto y ella es también una corrupta”, dijo en referencia a la gobernadora, quien es precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) junto a Pedro Pierluisi.

“Mi petición es que se suspendan los procesos hasta el sábado y domingo de la semana que viene… que se le garantice al pueblo de Puerto Rico que habrá un proceso limpio y justo y que los camiones con las papeletas salgan el día antes como habían salido en todas las elecciones y que los maletines sean resguardados en diferentes lugares por la policía estatal”, recomendó.

Comparó lo ocurrido con las elecciones de 1980 cuando Rafael Hernández Colón (PPD) y Carlos Romero Barceló (PNP) corrían para la gobernación. El día de las elecciones los informes parciales indicaban que Hernández Colón se mantenía al frente en el conteo de votos. Sin embargo, luego de que se paralizara el conteo oficial debido a un desperfecto en el sistema de computadoras de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), debido a un apagón, Romero Barceló se autoproclamó ganador de la contienda.

Fue entonces que Hernández Colón, hablando frente a sus correligionarios en Puerta de Tierra, hizo un llamado incendiario a sus seguidores: “Populares... ¡a las trincheras de lucha! Funcionarios: a defender esos votos, a defender esas actas”.

“En 1980, ante otro intento del PNP de robarse las elecciones, Hernández Colón nos llamó a las trincheras... así que Wanda Vázquez: ’ponte pa’ tu número, respeta la democracia del pueblo puertorriqueño’”, dijo Cruz.

PUBLICIDAD

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático Carlos Delgado Altieri toma las papeletas correspondientes para ejercer su derecho al voto.

Llegada de Wanda Vázquez al Centro Sor Isolina Ferré en Caimito para ejercer su derecho al voto durante las primarias.

Pierluisi ejerció su derecho al voto en la escuela Rafael Labra en Santurce acompañado de su hijo Michael Pierluisi. (Vanessa Serra Diaz)

Carlos Delgado Altieri presenta la papeleta en la que votó por su candidatura a la gobernación.

El precandidato a la gobernación por el PPD Eduardo Bhatia espera por su turno para ejercer su derecho al voto durante las primarias. ([email protected])

Momento en el que el el precandidato a la gobernación por el PPD Carlos Delgado Altieri llega para ejercer su derecho al voto durante el proceso primarista.

La gobernadora incumbente, Wanda Vázquez Garced, presenta la papeleta en la que respalda su candidatura para el próxima cuatrienio.

El precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, presenta la papeleta en la que respalda su candidatura para el próxima cuatrienio. (Vanessa Serra Diaz)

Wanda Vázquez Garced toma las papeletas para ejercer su derecho al voto más tarde de lo previsto debido a la tardanza en la entrega de papeletas.

La alcaldesa de San Juan y precandidata a la gobernación por el PPD recibe las instrucciones para completar su voto tomando las medidas contra el COVID-19. (Ramón "Tonito" Zayas)

A su llegada a una escuela en Cupey donde ejerció su derecho al voto, la precandidata a la gobernación por el PPD Carmen Yulín Cruz criticó el caos en la entrega de papeletas para el proceso primarista. (Ramón "Tonito" Zayas)

Carmen Yulín Cruz fue la primera precandidata a la gobernación en solicitar la suspensión de las primarias. (Ramón "Tonito" Zayas) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

De otra parte, la también alcaldesa de San Juan dijo que el asunto de la posposición de las primarias no lo había consultado con sus contrincantes en la papeleta: Eduardo Bhatia y Carlos Delgado Altieri.

“No he conversado con los compañeros, pero la democracia va por encima de cualquier asunto personal y de cualquier conversación que uno pueda tener”, expresó a este diario al agregar que en pueblos como Loíza, la alcaldesa Julia Nazario, optó por retirar a los funcionarios de colegio ante la falta de papeletas. Igual acción tomaron alcaldes de Comerío (PPD), Humacao (PPD) y Naguabo (PNP), entre otros.

“Lo que ha sucedido hoy da vergüenza e indignación… Wanda Vázquez ha utilizado este proceso como el pillaje del proceso electoral que pretenden consumar el próximo noviembre. Por eso me he comunicado con algunos congresistas de Estados Unidos para pedir observadores que vengan a Puerto Rico -desde la comunidad internacional- para observar el voto en noviembre. Gane o pierda, lo más importante no soy yo, es que el pueblo de Puerto Rico tenga un último atisbo de democracia”, sostuvo al reiterar que ella no busca beneficiarse de la cancelación de las primarias.

Cruz dijo que si el proceso continúa su curso el que gane la primaria tendrá “la sombra de la ilegitimidad bajo sus hombros”.

De otra parte, indicó que los comisionados electorales de los principales del PPD y el PNP deben esta misma tarde solicitar el despido de Juan Ernesto Dávila como presidente de la CEE.

Esta tarde el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz y el presidente del PPD, Aníbal José Torres, también solicitaron a la CEE que las primarias se suspendan en los colegios electorales donde no han llegado las papeletas.

PUBLICIDAD

Ambos tuvieron una reunión de última hora con el presidente de la CEE para solicitarle respuesta por el atraso del proceso eleccionario.