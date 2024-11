CEE apenas contabilizó el 49% del voto adelantado y ausente al cierre de los colegios

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Padilla Rivera no desglosó cada partida de voto adelantado y ausente contabilizada al momento.

Al momento de esta publicación, Vega Borges es el único de los cinco comisionados electorales que no ha atendido prensa en el segundo piso del edificio principal de la CEE. Tampoco ha contestado múltiples llamadas a su celular y sus portavoces de prensa han dicho que se encuentra “trabajando”.

Entretanto, los comisionados de Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana , Juan Manuel Frontera Suau y Lillian Aponte , respectivamente, dijeron, en entrevistas separadas, que la CEE no estaba preparada para el conteo del voto adelantado y ausente.

“No está preparada para atender un voto adelantado excepcional, donde no se le requiere evidencia al elector de esa excepcionalidad. Si el elector está encamado, no se le exige evidencia. Si el elector dice que lo solicita por trabajo, no se le solicita evidencia”, dijo Frontera Suau, destacando la falta de fondos y de personal para atender miles de votos de ambas modalidades.