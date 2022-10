Existe incomodidad entre algunos novoprogresistas de Guayama con la certificación de Glorimari Jaime como la presidenta municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese pueblo, indicó este jueves María de los Ángeles Martínez Colón, residente en Guayama y quien en agosto pasado había presentado una impugnación formal ante la Oficina del Comisionado Electoral de la Palma.

Pese a esa impugnación, ayer el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, y el alto liderato de la colectividad certificaron a Jaime como la nueva presidenta del comité municipal de Guayama.

“No tengo ese detalle a la mano. Sé que se llevó a cabo una primaria y que Glorimari Jaime prevaleció ampliamente así que en su momento se ratificará a quien venció. En este caso es Glormari Jaime”, dijo Pierluisi cuando se le cuestionó sobre el tema.

“Si hay alguna querella pendiente, pues el Directorio hará su trabajo”, agregó.

Pero la impugnación nunca llegó al Directorio ni a ningún foro del PNP, constató este medio. El comisionado alterno del PNP, Edwin Mundo, sostuvo que ese era un asunto que le concernía al comité de querellas y refirió cualquier pregunta al secretario general, Carmelo Ríos.

PUBLICIDAD

Ríos, por su parte, sostuvo que la impugnación debía ser atendida por un tribunal porque “nosotros no tenemos jurisdicción”.

“La impugnación llega a destiempo. Yo no tengo remedio para adjudicarla. No puedo anular una elección”, señaló.

Martínez Colón, en cambio, dijo que “nunca” fue orientada de dónde debía acudir y que tampoco recibió contestación alguna a su denuncia.

“A mí nunca me contestaron. A mí nunca se me citó. Yo esperaba discutir la querella en su fondo. Nadie me llamó”, afirmó.

“Queda tristemente corroborada la corrupción rampante que sigue habiendo en Puerto Rico. Un proceso tan simple como este”, dijo Martínez Colón. “Queda bien claro que realmente el partido central hace las cosas de una manera no democrática”.

Martínez Colón alegó que hubo un presunto fraude, luego que, al menos, 16 personas alegaran que no respaldaron la aspiración de Jaime, pero aparecieron sus nombres en endosos a su favor.

Martínez Colón ayudó a uno de los aspirantes en esa elección, Fernando Sanabria, a recoger los endosos que eran requeridos por el PNP para aspirar a la posición.

“Lo menos que yo esperaba era una llamada telefónica del secretario del partido para decirme que no era el foro para así dar la oportunidad y participación a un proceso limpio y claro”, indicó la mujer.

Ríos dijo que Sanabria “tuvo la información de las planchas y esperó el resultado que no le fue favorable y optó por impugnar”. Además, argumentó que la certificación de Jaime, que fue ayer, la podían impugnar a viva voz y nadie lo hizo.

“Allí se preguntó ‘¿alguien tiene alguna objeción?’. Nadie habló”, sostuvo.