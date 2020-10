El candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, César Vázquez, abandonó esta noche el debate sobre infraestructura luego de un intercambio entre él y la veterana periodista Ada Torres Toro.

Vázquez se retiró abruptamente durante la última mitad del debate de dos horas tras discutir con la moderadora y periodista Ada Torres Toro durante uno de sus turnos por no estar de acuerdo con una interrupción al contestar dos preguntas de la periodista Damaris Suárez sobre cuál era su plan concreto para hacer que las agencias cumplan con la ley y haya transparencia sobre los contratos con el gobierno como prometió esta administración y no ha cumplido a cabalidad.

Sin ofrecer un plan concreto, Vázquez propuso ideas similares a las prometidas por la administración de Ricardo Rosselló y aseguró que su gobierno cumplirá con los estándares de transparencia porque serán personas honestas.

Torres Toro, entonces, intervino señalando que el candidato no contestó claramente a la pregunta.

“Yo espero que usted no vuelva a intervenir en las respuestas que yo doy. Es la segunda ocasión que me interrumpe y que pretende emitir una opinión sobre lo que yo estoy diciendo. No tengo problema con que quien me pregunta lo haga, pero entiendo que su intervención es inapropiada”, señaló Vázquez.

Torres Toro refutó las expresiones y dijo que intervenía porque el candidato había sido evasivo en algunas respuestas.

“Don César, mi intervención es apropiada porque yo también soy periodista y soy la persona que está manteniendo esto y tengo completa potestad de interrumpirlo a usted o a cualquiera de los demás candidatos… Y lo he hecho porque, en el caso de usted particularmente, ha sido bien evasivo con las preguntas y no las ha hecho específicamente. S hubiera sido el caso con Dalmau, hubiera sido el caso con Dalmau. Si hubiera sido el caso con cualquiera de ellos, igual. Así que, por favor, no me llamé la atención. Continuamos”, sostuvo.

Mientras, en la cuenta de Twitter de Proyecto Dignidad, la colectividad defendió las acciones de su candidato.

“…las intervenciones de la moderadora, solo en el caso del Dr, estaban fuera de las reglas del debate al comentar sobre sus contestaciones o requerir que contestara asuntos adicionales distintos a los demás candidatos. No auspiciaremos ese tipo de trato ni conductas parcializadas o poco profesionales de quien se supone modere objetivamente un debate”, lee otro de los tuits.