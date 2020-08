El cardiólogo César Vázquez Muñiz, candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, argumentó que el gobierno de Puerto Rico no era uno secular, que en la isla no había partidos conservadores y abogó por beneficios tributarios para Puerto Rico que hace tres años el Congreso rehusó incorporar en su más reciente reforma contributiva.

Sus afirmaciones estaban muchas veces acompañadas de redefiniciones de términos. Por ejemplo, su afirmación de que el gobierno no es secular se basa en que hay leyes y documentos con referencias a divinidades. Dice que la perspectiva de género es una “ideología” con “dogmas” y no una metodología para devaluar el discrimen y promover la igualdad o equidad entre las personas, independientemente de su género.

En el campo político, afirmó que el Partido Popular Democrático (PPD), en su origen, era una colectividad conservadora, pese a que, en esencia, fue un desprendimiento del antiguo Partido Liberal.

“Obviamente, todo depende del significado que le des a la palabra”, justificó el médico.

Tras la culminación de las primarias y la definición de las candidaturas, El Nuevo Día entrevistó a Vázquez Muñiz sobre el escenario electoral y las propuestas de su colectividad para resolver los problemas del país. Esto fue lo que dijo.

¿Qué le parece el escenario electoral tras las primarias?

—La participación en las primarias fue exigua. Cuando tú miras primarias anteriores, por ejemplo, del PNP (Partido Nuevo Progresista), hubo una donde participaron sobre 700,000 electores y en otra, sobre 500,000 electores. En esta, no llegaron ni a 270,000. La participación de la primaria del PPD fue mucho menor, de 170,000 o 180,000.

Falta algo de escrutinio todavía… (la entrevista se hizo el martes)

—Eso lo que te dice es que, por alguna razón, no generaron entusiasmo o el grupo que hubiese participado no es muy grande. La realidad es que la abstención en las últimas elecciones ha ido en aumento. Eso lo que demuestra es la erosión que han sufrido los partidos principales.

Ustedes se presentan como una alternativa fundamentalmente cristiana…

—Conservadora (interrumpe). Al fin de cuenta, el 80% o 90% de los puertorriqueños dicen ser cristianos. No son budistas ni musulmanes.

La última vez que hubo un partido así fue el Partido Acción Cristiana (PAC), en 1960. Esa colectividad, en las elecciones de 1960 y 1964, no alcanzó el 7% de los votos. ¿Cuánto sería para ustedes una cantidad de votos exitosa?

—Vamos a aclarar.

Son datos históricos...

—Estás comparando chinas con botellas. El PAC surge por un esfuerzo particular de los obispos católicos en Puerto Rico y tenías detrás toda la maquinaria de la iglesia. Inclusive, se hablaba de que, al que votase por el PPD, (iban a) excomulgarlo. La lucha en particular era de ese grupo contra (Luis) Muñoz (Marín, entonces gobernador). Nosotros somos otra cosa. Nosotros no estamos sujetos a ninguna estructura eclesiástica. Nosotros no exigimos ningún tipo de fe religiosa en particular para ser parte del Proyecto Dignidad. Importante, Puerto Rico no somos (tenemos) un gobierno secular. Por secular, me refiero que sea hostil al cristianismo. Nosotros tenemos una constitución que habla del Dios.

Nada de eso significa que el gobierno no sea secular.

—No somos seculares en el sentido de Francia, que elimina toda noción de lo trascendente y de Dios. Cuando miras el diario de la convención constituyente, se dice que Puerto Rico es un país cristiano. Tenemos un sello oficial que tiene un cordero, una cruz y una biblia. Realmente, no estamos impulsando ninguna fe en particular, sino los valores tradicionales del pueblo de Puerto Rico. Que tiene sus fundamentos en la tradición judeocristiana; pues si esa es nuestra realidad histórica, no la puedes cambiar.

Para una parte del electorado, el Proyecto Dignidad se compone de personas que tienen unas creencias muy específicas en cuanto a cómo quieren que sean las familias y la sexualidad y que esa es su prioridad.

—Nosotros hemos presentado propuestas en todos los asuntos. De hecho, en público hemos hablado del manejo del COVID-19, del manejo de los problemas de (la Autoridad de) Energía Eléctrica, de problemas con la escuela, de salud, hemos hablado básicamente de todo.

Entre las cosas que han dicho, ustedes decretarían como agencias esenciales todas las asociadas a la salud, seguridad y educación.

—Esa es la propuesta de declarar servicios esenciales. Eso no lo decimos nosotros. Eso lo está diciendo todo el mundo. Pero hay que trabajar en el resto de las cosas.

¿Qué pasaría con lo demás? Lo que no se declare como esencial podría estar sujeto a recortes, como las agencias de ambiente, servicios sociales, desarrollo económico, etc.

—Eso tendrías que mirarlo, pero esa es la realidad cuando tienes un gobierno que no tiene todo el dinero necesario para atender todas las cosas.

Ese es el panorama, ¿no?

—Si le preguntas al pueblo de Puerto Rico, la seguridad es importante. Si quieres tener de nuevo la cantidad de policías del aparato investigativo que Puerto Rico necesita, tú tienes que darle prioridad. En Puerto Rico, ahora mismo tenemos un problema con la educación, donde hay dinero de más.

¿Dinero de más, dijo?

—Imagínate, 100,000 estudiantes menos, 400 escuelas menos, $4,000 millones disponibles y no es suficiente.

Recientemente, usted afirmó que en Puerto Rico no ha habido partidos conservadores. ¿Por qué cree eso?

—No es que no ha habido. El Partido Popular en su comienzo era un partido conservador.

El Partido Popular fue un desprendimiento del Partido Liberal de los años 30.

—Es importante, los nombres, lo que implican las palabras para nosotros hoy en día no es el significado de las palabras para él… Muñoz sale del Partido Liberal porque entendía que no era el instrumento y, cuando fundan el PPD y se establece la Constitución del ELA, estamos hablando de un documento que es conservador. Obviamente, todo depende del significado que le des a la palabra.

En términos económicos, ¿cuáles serían sus principales apuestas?

—En Puerto Rico, tenemos que aumentar la producción de bienes y servicios. De alguna manera, tenemos que disminuir el costo del gobierno. De alguna manera, tenemos que estimular nuestra economía… Los fondos CDBG-DR que están aguantados porque el gobierno federal no confía en el de Puerto Rico. Para empezar, necesitamos un gobierno que, de alguna manera, le comunique al gobierno federal que somos honestos, que somos transparentes, que se le puede poner en la mano todo esto. Pero aparte nosotros tenemos que trabajar para tener una energía que sea confiable a un precio razonable. Estamos hablando de una energía que al final del día incluyendo el pago de la deuda no debe pasar de 23 centavos el kilovatio hora.

Mucha gente podrá coincidir, pero no ha dicho cómo lo va a lograr…

—El principal problema es que, en este momento, nosotros estamos literalmente haciendo toda una serie de esfuerzos, tocando todas las puertas que tenemos que tocar.

La pregunta es que, si ganan la elección y forman un gobierno, ¿cómo lo harían?

—La pregunta es qué decisiones se habrán tomado que estarán en efecto el 2 de enero. En este momento, no lo sabemos... El problema es que me preguntas un cómo ante un escenario cambiante.

Será también cambiante mientras estén en la gobernación, si ganan.

—Si me preguntas, tendríamos que trabajarlo. Nadie puede decir que lo voy a hacer de esta manera porque no sabemos qué va a pasar.

Presumo que a los electores les gustaría saber que los candidatos han estudiado los temas actuales y están listos para ejecutar desde enero del próximo año.

—Créeme, lo hemos estudiado a la saciedad. Y es precisamente por haberlo estudiado que lo responsable no es decir que lo voy a hacer de tal manera porque el escenario es cambiante. Hay cosas que hemos propuesto. Ahora se está hablando de traer compañías foráneas a Puerto Rico. Nosotros le escribimos al Tesoro federal y le propusimos dos enmiendas a la ley de Rentas Internas federal (entre ellas una permuta al impuesto sobre los intangibles).

Doctor, ese impuesto se cambió en la reforma contributiva de 2017 y, en ese entonces, se intentó que Puerto Rico fuera excluido y no se logró. ¿Por qué va a ser distinto ahora?

—Vivimos un escenario diferente. Ahora tenemos la realidad, y es mi experiencia. Por ejemplo, tengo problemas recetando unos medicamentos porque hay problemas con la producción en China y la India. Se está tratando de traer esa producción a Puerto Rico.

¿Cuál sería un buen resultado para ustedes?

—Un buen resultado para nosotros es llevar gente a Cámara y Senado. Un buen resultado es ser la tercera o segunda fuerza electoral. Un buen resultado sería quedar inscritos. Un buen resultado sería que estuviese en Fortaleza el 2 de enero. Pero también un buen resultado es dar la pelea por lo que creo, independientemente de lo que al final del día pase.