El candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad (PD), César Vázquez, reaccionó a su súbita partida en medio del debate sobre infraestructura que transmitió Mega TV la noche del jueves y expresó que no ve razón para ofrecerle disculpas a Ada Torres Toro por la manera en la que le reclamó luego que la periodista y moderadora le señalara que no estaba respondiendo las preguntas que se le hacían.

Durante una entrevista radial (WIAC), el cardiólogo acusó a Torres Toro de imputarle ser misógino y de no tratarlo en igualdad de condiciones a los otros tres candidatos a la gobernación que participaron del debate: Juan Dalmau (PIP), Alexánda Lúgaro (MVC) y Eliezer Molina.

“¿Por qué yo me tengo que disculpar? ¿Por decir la verdad? ¿O es porque de ahora en adelante tengo que tratar a un hombre diferente de como trato a una mujer?”, preguntó Vázquez en la entrevista en el programa “Sin Tapujos”.

“En dos ocasiones (Ada Torres Toro) había hecho una intervención y se lo dije. La increpé. Ese es mi derecho. Cuando yo estoy allí no es el doctor Vázquez, es el presidente de un partido, la persona que representa el anhelo de cambio de mucha gente”, añadió.

PUBLICIDAD

Vázquez se retiró abruptamente durante la última mitad del debate de dos horas tras el intercambio con Torres Toro, quien fungía como moderadora, durante uno de sus turnos por no estar de acuerdo con una interrupción al contestar dos preguntas de la periodista Damaris Suárez.

Al candidato se le preguntó sobre cuál era su plan para hacer que las agencias cumplan con la ley y haya transparencia sobre los contratos con el gobierno como prometió la actual administración, que no lo ha cumplido a cabalidad.

Acto seguido, Vázquez aseguró que su gobierno cumplirá con los estándares de transparencia porque serán personas honestas quienes ocupen los cargos, pero sin ofrecer mayores detalles. Torres Toro le pidió que contestara la pregunta, lo que desembocó en el intercambio.

“Anoche en su página (de Facebook) la moderadora escribe esto: ‘No sé si le molestaron las preguntas o el hecho de que se las hizo una mujer’. Y de momento, lo que ella está insinuando es que yo tengo problemas con que una mujer me haga preguntas. Y literalmente lo que está haciendo es una acusación de que soy misógino”, señaló Vázquez.

El candiato de PD aseguró que no es misógino, porque, “yo le he contestado a todas las mujeres reporteras que me han hecho preguntas”.

En los foros y debates que ha participado anteriormente, Vázquez ha dejado claro que no favorece la implementación de un currículo escolar fundamentado en eduación con perspectiva de género por entender que “es una ideología”.

El debate de anoche fue presentado por Mega TV, El Centro de Periodismo Investigativo y El Colegio de Ingenieros y Argimensores de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Ada Torres Toro denuncia ataques “indignos” de simpatizantes del Proyecto Dignidad

En su página de Facebook, la veterana periodista enumeró una serie de puntos para explicar y contextualizar su rol en el debate. Además, denunció los inslutos y ataques que ha recibido de parte de simpatizantes del candidato a la gobernación por Victoria Ciudadana.

A continuación reproducimos su escrito:

"1. Mi rol era de moderadora y además productora ejecutiva del debate. Como tal es mi función dirigir la conversación hasta lograr respuestas y también hacer preguntas. De hecho, hice la primera pregunta del debate.

2- El formato del debate se concibió para insertar mis intervenciones como las viera necesarias si no se conseguían respuestas concretas. Incluso tenía libertad de pedir a un candidato que rispostara a otro. Contestar una pregunta con: “Pues, hay que hacerlo”, no es un plan de gobierno de infraestructura.

3- El CIAPR y el CPI recopilaron información actualizada y preguntas muy bien investigadas y profundas de las cuales el candidato no contestó con un plan de ejecución específico ni en una ocasión. La preparación de meses de trabajo en un tema neurálgico que se presentó allí la desperdiciaron, no solo Vázquez, sino los candidatos de los partidos ausentes.

4- El foro de ayer es de crucial relevancia para un pueblo cuyo país está en pedazos. Era el momento de los candidatos demostrar que tienen un mapa de ruta claro para levantar a Puerto Rico. El Dr. Vázquez no tiene un plan, y si lo tiene, no lo reveló anoche.

PUBLICIDAD

5- No me sorprende pero vale la pena anotar que los seguidores de Proyecto Dignidad no tienen problemas con la indignidad de criticar a una mujer por el hecho de no dejarse acallar por un hombre. En mis redes me han insultado con epítetos que sorprenden de gente tan religiosa. Una de estas joyas me escribió que una periodista y una prostituta son lo mismo. Me han citado mil versos bíblicos para justificar que debí callarme y aceptar boquiabajo el intento de regaño de Vázquez. No hay cita que justifique que yo, o ninguna mujer, tenga que someterse a la conducta de menosprecio de nadie.

6- Nos queda claro a todos y todas que en nuestra cultura decir que una mujer es “demasiado fuerte” es equivalente a decirle que se calle. Que se silencie. Que no se meta con un hombre. Lo peor de esto es leer a mujeres que no entienden que con estas actitudes se unden ellas mismas.

7- El valor del proyecto de anoche del CIAPR continuará más allá del debate, por eso se le puso como fecha 2030, y es una agenda de buscar soluciones pensadas, sostenibles y transparentes. Esa agenda de país la propone gente seria y comprometida con Puerto Rico que no se va a conformar con un “Pues, lo haremos”.

8- A las jóvenes mujeres, niñas, adolescentes que me vieron anoche: nunca callen. Calladitas...nunca nos veremos más bonitas. Calladas nos quieren".