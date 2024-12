Comisionada electoral del PPD sobre voto por correo: “Fue un error del juez determinar que todos esos sobres con papeletas se debían contar sin validar la identidad del elector”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Luego de esa determinación, no hemos tenido reunión de la CEE, así que no había instrucciones al momento. Tengo entendido que se va a apelar la determinación, pero el proceder de parte de la Comisión no ha sido discutido por parte de la presidenta de la Comisión”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos.