Reanuda el escrutinio con la expectativa de completar conteo de San Juan y la incertidumbre del trámite con voto por correo

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Hasta ahora, no ha habido ninguna instrucción a nivel de Comisión. Fue una sentencia, a nuestro juicio, equivocada y que trastoca la democracia del país, donde tienes que tener la certeza de que el individuo que está votando es quien votó. Por eso, cuando vas a un colegio a votar, no puedes votar si no tienes identificación, aunque (los funcionarios de colegio) puedan estar viendo en la computadora tu foto”, subrayó Angleró, quien ha adelantado que el PPD radicará un recurso apelativo temprano esta nueva semana.