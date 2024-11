CEE espera por informe para decidir qué hará con 41 electores que solicitaron voto a la misma dirección en Santa Isabel

“Tenemos que tener los elementos, que la CEE conozca cuál es el estatus de las gestiones que Javaa hizo con relación a estos electores. La CEE había determinado que las solicitudes de voto adelantado cuyas direcciones fueran distintas en ese tercer campo (para el recibo de las papeletas), se iba a llamar al elector para validar esa información. La CEE no tiene constancia de si, con esos 41 electores, esa llamada se hizo, y si el elector validó o no ese correo postal. Hasta tanto la CEE no conozca qué hizo (…) no concedería, me parece un poco prematuro, llamar a los electores (para citarlos)”, afirmó Padilla Rivera, en una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones Electorales en Hato Rey, donde se celebra el escrutinio general.