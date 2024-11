Sobre las contiendas en San Juan, donde aún no hay resultados, el comisionado electoral del PNP estimó que el precinto 4 no se definirá por completo hasta finales de la próxima semana “o un poquito más” , pues todavía se desconoce hacia dónde “rompe” el voto de electores del colegio de añadidos a mano.

“Sigo insistiendo que el horario (de operaciones) hay que aumentarlo y aumentar las mesas”, señaló Vega Borges, en un aparte con la prensa desde el Centro de Operaciones Electorales, en Hato Rey, sobre la lentitud en el proceso. “Si no aumentas la cantidad de mesas, si no aumentas el horario de 8:00 a.m. hasta las 7:30 p.m., de poner el último maletín (en las mesas), la realidad es que no vamos a terminar con relación a esto”.