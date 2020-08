Los cinco comisionados electorales denunciaron, aunque por separado, lo que han visto como una falta de proactividad del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, lo que provoca que algunos de los problemas que enfrenta el ente electoral no se resuelvan y sea necesario llevarlos a su atención una y otra vez mientras se acerca la fecha para las elecciones generales.

Incluso, algunos de los comisionados electorales, en entrevistas con El Nuevo Día, le han atribuido parcialidad a Dávila Rivera hacia la administración de turno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Sí, sí hemos visto esa parcialidad”, dijo el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Eduardo Cintrón.

Precisó que en la mayoría de los casos hay unanimidad en los asuntos discutidos por el pleno de la CEE, “pero en los asuntos críticos él resuelve y lo que resuelve es la versión del gobierno, del PNP. Yo no me atrevería decir que es totalmente parcial. Él no lo es”.

El caso más reciente de esa alegada parcialidad de Dávila Rivera se manifestó con la resolución sobre el voto adelantado por correo. Los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte; del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín; del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier y el de Proyecto Dignidad exigieron un mecanismo de fiscalización para ese voto que se anticipa será bastante.

PUBLICIDAD

El PNP, por voz de su comisionado alterno, Héctor Joaquín Sánchez, defendió que se mantenga el voto adelantado por correo con la única fiscalización de un formulario que le pide información al elector para concederle ese beneficio con la advertencia de que si miente, puede cometer perjurio.

Propuso como opción que se le prestaran a la CEE recursos humanos para ayudar a Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) a recibir los sobres con las papeletas votadas.

Ante la falta de consenso, Dávila Rivera intervino y decidió mantener el voto adelantado por correo usando solo un formulario. La resolución del presidente de la CEE fue objetada por cuatro de los comisionados electorales porque no contenía las objeciones específicas que hicieron durante la discusión del tema.

El comisionado del PIP dijo que no fue la primera vez que el presidente demostró parcialidad, puesto que también lo hizo cuando se discutía el proyecto en la Legislatura que daba paso al Código Electoral.

“Cabildeó y cabildeó hasta que se aprobó. La otra instancia es que cuando Justicia federal hizo las expresiones de que la consulta ‘Estadidad Sí o no’ no cumplía, él fue a los medios a defender esa legislación como si fuese comisionado electoral del PNP”, dijo Aponte.

Aseguran que no hay transparencia

Los comisionados electorales también le atribuyeron a Dávila Rivera falta de transparencia en los asuntos administrativos de la CEE, incluso aquellos que tienen que ver con eventos electorales. Por ejemplo, no saben con precisión cuánto material de seguridad quedó de las primarias locales disponibles para las elecciones generales y se tienen que conformar con las respuestas de Dávila Rivera respecto a sus solicitudes.

PUBLICIDAD

Indicaron que la semana pasada ordenaron la compra de papeletas, lo que se hizo seis días después de que lo acordaran porque Dávila Rivera citó a reuniones al dueño de la imprenta a cargo del trabajo.

Tanto Aponte como el comisionado del MVC dijeron que conocen de decisiones que impactan directamente el funcionamiento de la CEE o los preparativos para eventos electorales una vez ya son tomadas por Dávila Rivera.

“Él (Dávila Rivera) trabaja por su cuenta y a veces en direcciones opuestas a los comisionados o se distancia de su responsabilidad de lo que está pasando”, apuntó Valentín.

Los comisionados electorales dijeron que la más reciente acción en esa dirección es la conferencia de prensa que hizo Dávila Rivera el viernes pasado para dar detalles de los preparativos de las elecciones generales sin avisar, notificar o invitar a los comisionados electorales.

“Desconocía de la conferencia de prensa. Me enteré obviamente por llamadas que me hicieron algunos de los compañeros. Estaba inmersa en trabajar asuntos del escrutinio, pero no hubo una comunicación previa del presidente a esos efectos”, dijo la comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago.

Los comisionados dijeron que la falta de información o de consulta ocurre desde antes de la aprobación del Código Electoral que le concede toda la facultad administrativa al presidente de la CEE.

“Ni siquiera nos toma para algunos asuntos administrativos. Él necesita de nuestro consejo. Si se nos trae con antelación, muy bien pudiéramos dar buenos consejos”, dijo Valentín.

Además, dijeron que uno de los asuntos que casi siempre está presente en las agendas de reunión son los problemas con las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) que no tienen material, equipo ni personal suficiente.

PUBLICIDAD

Para el comisionado del PPD, la situación en la CEE obliga a “seguir empujando” para que las cosas sucedan.