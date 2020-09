La nueva dirección de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se mantiene creando un equipo de trabajo que permita encaminar las elecciones generales para el próximo 3 de noviembre.

El primero que se suma al equipo del nuevo presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, es el contralor electoral, Walter Vélez. El funcionario no estará como ayudante de Rosado Colomer porque, tal y como lo adelantó El Nuevo Día, está impedido de hacerlo por sus funciones como contralor electoral.

En cambio, Vélez optó por asesorar a tiempo parcial a Rosado Colomer con el aval de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), ente al que pidió que verificara si no había un conflicto de interés. La OEG aprobó su petición al no ver conflicto de interés. Vélez no será su ayudante de Rosado Colomer y no entrará en controversias relacionadas con aspirantes, candidatos o partidos políticos.

“Yo empiezo mañana. No voy a ser un asesor full time (a tiempo completo)”, dijo a El Nuevo Día.

Además, el presidente de la CEE tiene la asistencia y ayuda de la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, quien aunque según el Código Electoral no entra en funciones mientras haya un presidente, fue seleccionada por los comisionados electorales para mover los trabajos.

Padilla Rivera tiene conocimiento en material electoral por haber presidido pleitos de esa naturaleza.

En solo una semana Rosado Colomer y los comisionados electorales han aprobado varios reglamentos, incluyendo el reglamento de las elecciones generales y de escrutinio. Ahora entran en los detalles o pormenores de las papeletas, cuyo archivo con sus diseño final debe ser entregado a la imprenta Printech, antes del 20 de septiembre.

Al interior de la CEE, los empleados, desde el más alto nivel jerárquico, aguardan por cambios en la plantilla de asesores y ayudantes de Rosado Colomer. El juez heredó los que tenía el expresidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, quienes no lo ayudaron a organizar de manera efectiva y eficaz las primarias locales.

El ayudante principal de Dávila Rivera fue Juan Rosario Hernández, quien permanece en la CEE en la misma posición y es señalado por empleados del ente electoral como el responsable del descalabro con las primarias locales porque su conocimiento electoral proviene de su experiencia en una Junta de Inscripción Permanente.

Además, contra Rosario Hernández hay múltiples quejas de varios empleados. Una de las más recientes es de Tania J. Olmedo Clemente, secretaria de la División de Servicios Generales de la CEE, quien se quejó por escrito ante Rosado Colomer.

La secretaria argumenta en una carta del 8 de septiembre en poder de El Nuevo Día que Rosario Hernández le faltó el respeto luego de que ella colocara en las redes sociales unas expresiones de Dávila Rivera. Acusa a Rosario Hernández de “recriminarle” por teléfono sus expresiones tras la renuncia de Dávila Rivera.

“Esta llamada representó para mí un mal rato y una falta de respeto del señor Rosario tratando de intimidar mi persona y alterar mi paz en mis horas de trabajo”, lee la carta.

La secretaria exige al presidente de la CEE que oriente a su ayudante “sobre la manera ética con la cual debe tratar a sus compañeros de trabajo”.

Rosado Colomer ha dicho que buscará nuevos ayudantes, pero no saldrá de los que tiene hasta que consiga un sustituto.