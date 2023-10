Con un mensaje de la comisionada residente Jenniffer González y un rol protagónico del general José Reyes, el Partido Republicano en la isla realizó este domingo su asamblea de reorganización en la que, entre otras cosas, aprobaron seis resoluciones, una de ellas para respaldar un proyecto en el Congreso de los Estados Unidos que apoye la estadidad para Puerto Rico.

González fue aclamada durante la actividad, aunque se escucharon algunas voces del público que le gritaron “traidora”. La funcionaria fue vicepresidenta de ese partido por ocho años y por otros ocho adicionales fue su presidenta. Ahora, aspira a la candidatura a la gobernación y se medirá en primarias contra Pedro Pierluisi, quien es demócrata.

“La gente tiene derecho a opinar lo que quiera y yo respeto eso. Si hay alguien que respeta la libertad de expresión, es esta servidora. Lo que cuenta es cuando la gente vota en las urnas”, afirmó González al culminar la reunión y a preguntas de El Nuevo Día sobre el recibimiento que tuvo en la asamblea.

El encuentro, realizado en el hotel Caribe Hilton, también contó con la participación del vicepresidente del Partido Nacional Republicano, Drew McKissick.

Previamente, con un quórum de 81% de sus miembros, se aprobaron las seis resoluciones y escogió a la nueva directiva por unanimidad. En la asamblea número 30 del Partido Republicano en la isla, que se realiza cada cuatro años, Ángel Cintrón permaneció como presidente y, como vicepresidentes, fueron electos la senadora Keren Riquelme y el general José Reyes. El exgobernador Luis Fortuño se mantuvo como National Committeman y Zoraida Fonalledas en el cargo de National Committewoman.

Riquelme y Reyes resultaron electos a los respectivos cargos por primera vez. Previamente, esas posiciones las ocupaban José “Quiquito” Meléndez y Carlos “Johnny” Méndez. Reyes se lució en su discurso y levantó el ánimo al aludir a su bagaje como militar y proclamarse a favor de la estadidad.

“Una vez usted es militar, usted es militar para toda la vida. ‘Once you are a soldier, you are a soldier forever’. Y yo lo que veo frente a mí es un ejército estadista”, dijo para ganarse aplausos y vítores de los asistentes.

Finalizada la actividad y cuestionado por este medio si estaría activo en la política nacional, Reyes respondió “pienso que quiero seguir sirviendo a Puerto Rico. Yo soy estadista de corazón y de convicción y por eso estuve dispuesto a servir 38 años en la fuerza armada y hasta dar mi vida en momentos de combate así que quiero seguir sirviendo a Puerto Rico de una u otra manera”.

Consultado por El Nuevo Día sobre si evaluaba ser compañero de papeleta de Jenniffer González, el militar respondió: “No cerramos opción alguna y, como mencioné, lo que queremos es seguir sirviendo a Puerto Rico”, indicó Reyes, quien fuera ayudante de la Guardia Nacional

Recalcó que por los pasados 38 años mientras estuvo activo en la milicia, no podía inmiscuirse en la política activa.

Por su parte, González reiteró que oficializaría su candidatura a la gobernación con quien será su compañero de papeleta, pero no quiso dar detalles.

“Faltan unas semanas. Hay que buscar unos documentos, pero ese anuncio se va a hacer con tiempo y obviamente vamos a poder radicar juntos”, manifestó, tras lo cual rechazó que haya usado la asamblea para darle empuje a su aspiración política.

“Mi candidatura ya tiene impulso. No necesito impulso nuevo. La gente está”, expresó González.

Rechazo a los “Rinos”

Pero previo al mensaje de la comisionada residente, y mientras Cintrón hablaba, un grupo se ubicó en un extremo del salón y sacó dos banderas grandes que mostraban un mensaje en repudio a los republicanos desleales o no suficientemente conservadores, llamados Rinos (‘Republicans in name only’, o Republicanos solo de nombre). Las banderas leían “No more Rinos. GOP of Puerto Rico Rico don’t represent us. We are conservative not progressives”.

La manifestación provocó una pequeña discusión entre los republicanos, los que abogaban e intentaban expresarse y aquellos que se lo impedían.

“No nos permiten colocar la bandera pues porque la bandera dice que no queremos Rinos. La bandera dice que no somos Rinos y que no somos progresistas”, dijo Mariel Feliciano, directora nacional de Puerto Rican Republic Assembly.

Feliciano criticó que se haya escogido “a dedo” la nueva directiva del Partido Republicano en Puerto Rico y señaló que dialogó con McKissick, a quien dijo que “el mensaje tiene que ser llevado (a Washington) porque ya está bueno. Esto es un club social”.

Agregó que el Puerto Rican Republic Assembly tiene alrededor de 5,600 miembros y, “obviamente, no puedo traer toda esa gente para acá. Mira lo que nos hicieron por traer una bandera”.

Cintrón ripostó diciendo que se trataba de un ejercicio de “libre expresión”.

“Tienen unos sentimientos muy particulares, muy específicos y quisieran sentir que las instituciones políticas se acercan más a su pensar. Pero el Partido Republicano, aquí y en toda la nación, tiene que ser amplio. Tiene que abrir el abanico para recoger todos los sectores de la sociedad, conservadora y moderada”, opinó el político.

Agregó que “no siempre vamos a estar de acuerdo en el 100% de los elementos sociales, fiscales, gubernamentales... los delineamientos de filosofía del partido. Pero en esencia, estamos de acuerdo en la mayoría de ellos y en el caso de Puerto Rico en particular la estadidad para nosotros es prioridad”.

Las restantes resoluciones aprobadas fueron para defender los valores del Partido Republicano, condenar los ataques al pueblo de Israel, apoyar la libertad de religión, rendir homenaje a militares y funcionarios de seguridad pública y de primera respuesta, y declarar que todo progenitor tiene el derecho fundamental y natural de dirigir la crianza, educación, cuidado y custodia de sus hijos.