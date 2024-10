Congresista María Elvira Salazar respalda la candidatura a la gobernación de Jenniffer González

“Sabemos que, desgraciadamente, el oponente de Jenniffer está apoyado por Alexandria Ocasio-Cortez y por Nydia Velázquez, dos de las representantes federales más a la izquierda, más socialistas. Eso no trae progreso, eso no trae felicidad, eso no trae nada bueno para la isla de Puerto Rico. No se equivoque y, el próximo 5 de noviembre, vote correctamente, vote por su futuro y por el de sus hijos, vote por Jenniffer González”, continuó la congresista, quien, aunque hace referencia, no menciona el nombre del candidato a la gobernación por la Alianza, Juan Dalmau.