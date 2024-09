“Conmigo, LUMA se va”: Jesús Manuel Ortiz intenta marcar contrastes con Jenniffer González al aprobar plan de gobierno

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Para que Puerto Rico prospere, tenemos que acabar con la corrupción, y no solo hablo del robo de fondos públicos, hablo de una corrupción moral, de una forma de hacer política que ha olvidado al pueblo y solo les sirve a las élites. La educación en Puerto Rico ha sido una de las principales víctimas de esa corrupción. Lo que era nuestro orgullo, nuestro sistema de educación, ha sido convertido en un botín político. Mi compromiso es claro: no más nombramientos por favores políticos”, insistió Ortiz, quien, pese haber ocupado cargos como la secretaría de Asuntos Públicos –bajo el gobierno de Alejandro García Padilla– y aprestarse a completar su segundo término como representante, dijo no ser un “político tradicional”.