Jesús Manuel Ortiz y Juan Dalmau defienden la separación de Iglesia y Estado

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

A juicio de los organizadores del foro, que tuvo lugar en el Seminario Evangélico de Puerto Rico , los referidos temas no deben definir quién debe dirigir el país a partir de enero de 2025.

“Como organización, esos temas los hemos dialogado en otros momentos, y no vamos a seguir dejándolo de hacer. Pero, para nosotros, lo que sucede al sur del ombligo y en lo privado no debe determinar quién va a gobernar en nuestro país y, como comunidades de fe, tenemos que escuchar qué piensan de todo, porque nos afecta todo. El tema de la sexualidad (...) no es el único que nos debe llevar a decidirnos (por quién votar)”, afirmó Kelmadis Pérez, cocoordinadora de la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr.