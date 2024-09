“Es un error grave”: divide las filas del PPD señalamientos de candidata al Senado contra Bad Bunny

“Los señalamientos realizados hoy por la candidata al Senado por Humacao, Nina Valedón, son estrictamente en su carácter personal y no del PPD ni de este servidor. Si hay algo que me distingue es la verticalidad y la honestidad. Cuando tengo que hacer planteamientos, los hago con responsabilidad y con hechos, pues mi compromiso siempre es decirle la verdad al país sin importar partidos políticos, incluyendo el mío. Dicho planteamiento no fue consultado ni avalado por mí o la Junta de Gobierno del partido”, sostuvo el candidato a la gobernación por el PPD, en declaraciones escritas.